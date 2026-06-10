Rodas seguirá al frente de la dirección deportiva del Levante hasta 2028

València, 10 jun (EFE).- El Levante anunció este miércoles a través de un comunicado público la renovación del contrato del director deportivo, Héctor Rodas, y del secretario técnico, José Gila, hasta 2028.

El club valenciano explicó que con esta decisión ratifican “su confianza en la labor realizada por ambos profesionales durante el último curso, valorando la gestión de los recursos y la aplicación de una metodología alineada con los objetivos de la entidad”.

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Rodas y Gila asumieron la dirección deportiva del Levante tras la salida del club de Felipe Miñambres en febrero de 2025 y en este periodo el equipo ascendió a Primera y el pasado curso logró la permanencia.

Según el Levante, el objetivo en esta segunda temporada en Primera será “consolidar una metodología de trabajo que crezca año a año, con el fin de proporcionar estabilidad al primer equipo y afianzar el proyecto del Levante en la Primera División de la liga de fútbol en España, así como proyectar la cantera, pilar y proyecto prioritario en el club”. EFE

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