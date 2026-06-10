Rajoy y cuatro presidentes autonómicos arroparán mañana a Mañueco en la jura de su cargo

Valladolid, 10 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos de Galicia, Cantabria, Aragón y Extremadura estarán mañana presentes en el acto de toma de posesión y jura del cargo de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente de la Junta de Castilla y León.

Fuentes de los gobiernos autonómicos han confirmado a EFE que al menos acudirán a este acto Alfonso Rueda (Galicia), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Jorge Azcón (Aragón) y María Guardiola (Extremadura), aunque el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha preferido no confirmar estos nombres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ante posibles imprevistos.

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El acto, que tendrá lugar en la sede de las Cortes de Castilla y León a mediodía, servirá de arranque de una nueva legislatura para el gobierno de coalición integrado por PP y Vox, cuyos integrantes dará a conocer el presidente electo "en las próximas horas", según ha explicado Carriedo.

Preguntado por el mensaje que ha dado Mañueco en esta última reunión del Gobierno antes de que se configure el nuevo, el portavoz ha indicado que el presidente ha tenido un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han trabajado en este proyecto de gobierno los últimos cuatro años, incluidos cargos políticos y empleados públicos, de quienes ha hablado como "verdaderamente protagonistas".

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Sobre este tiempo, el portavoz de la Junta ha sostenido que "las cosas están mejor que cuando empezó la legislatura": "Cuatro años de esfuerzo y dedicación al servicio de Castilla y León que han merecido la pena", ha zanjado.

Ha explicado que el de hoy era un "día un poco especial", por lo que los consejeros han podido hablar de alguna de las actividades que han sido "especialmente relevantes", como completar la educación de 0 a 3 años, el Buscyl gratuito, la teleasistencia avanzada, los bonos de conciliación, las bajadas de impuestos y las ayudas de vivienda, entre otras citadas por Carriedo.

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Tras la investidura de ayer, el portavoz ha añadido que Mañueco tomará posesión mañana y seguidamente será aprobado el decreto de reestructuración de consejerías, para lo que ha indicado que el presidente hablará tanto con la personas que salgan del Ejecutivo como las que se incorporen.

Sobre su caso particular como consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carriedo ha indicado que "corresponde al presidente" decidir las "once personas que le van a acompañar en este proyecto".

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Preguntado también por la posibilidad de que los nuevos consejeros comparezcan ante las Cortes para explicar su proyecto en junio o en septiembre, Carriedo ha remitido a la decisión que tome el nuevo gobierno. EFE

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