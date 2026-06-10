Premio Nature a la imagen de dos científicos siguiendo a las aves por los cielos de Jaén

Redacción Ciencia, 10 jun (EFE).- La imagen de dos científicos en un ultraligero siguiendo a una bandada de ibis eremita (Geronticus eremita) durante su migración por los campos de Jaén ha ganado el premio 'Scientist at Work' 2026 (Científicos trabajando) de la revista Nature.

La séptima edición del concurso, que organiza anualmente una de las revistas científicas de mayor prestigio, tiene como objetivo capturar la realidad (y la belleza) del día a día del trabajo científico en todo el mundo, tanto en los laboratorios como sobre el terreno.

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El jurado ha escogido como ganadora de este año una foto tomada en Jaén, concretamente en las cercanías del aeródromo de Las Infantas, cerca de la capital de la provincia.

La imagen fue captada por Gunnar Hartmann, un estudiante de Biología y Geociencia de la Universidad de Coblenza (Alemania), que durante los veranos de 2023 y 2024 colaboró con el grupo conservacionista ‘Waldrappteam’, que junto a otro equipo alemán y al Proyecto Eremita de España impulsan la reintroducción de este ave en Europa, de donde había desaparecido hace unos 400 años.

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Los biólogos crían los ibis eremita en cautividad en un centro de Austria lo que les hace crear un vínculo especial con sus cuidadores humanos, a quienes considerarán como una especie de "padres adoptivos".

Cada verano los científicos (y 'padres adoptivos') acompañan a las crías nacidas ese año en los 50 días de migración natural entre el municipio de Taching am See, en Bavaria (Sureste de Alemania) y Barbate (Cádiz).

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Lo hacen en un viaje de 20 etapas de aeródromo en aeródromo. Cada día les sueltan, sus "padres adoptivos" les van siguiendo en un ultraligero y dándoles instrucciones que los guíen mediante sonidos y llamadas especiales. Al final de la jornada, 'padres' e hijos descansan en el siguiente aeródromo de la ruta. En sus jaulas, en el caso de las aves.

Gunnar Hartmann, que ahora tiene 24 años, acompañó con su cámara a los biólogos en las migraciones del verano de 2023 y de 2024, como voluntario, y tomó innumerables fotos de ese espectáculo de perfecta comunión entre ciencia y naturaleza.

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En una entrevista con EFE ha explicado que mandó una de Jaén al concurso porque le pareció la más especial: "Me despierta muchas emociones, y me trasporta directamente al sonido de los pájaros guiados por su madre adoptiva y al olor del campo ese día".

En la imagen, los ibis aparecen seguidos por su ‘madre de acogida’, la bióloga Helena Wehner, y por el piloto del ultraligero, Johannes Fritz, sobre los campos y olivares jienneses al final del verano, concretamente el 28 de septiembre de 2024.

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Los ibis de la foto volaron definitivamente en libertad desde Barbate a los pocos días de tomarse la imagen. Iban equipados con un GPS que permite a sus 'padres científicos' saber su paradero y estado de conservación. Gracias a este programa, hay más de 350 parejas de ibis eremita volando de nuevo por Europa.

Otra de las imágenes premiadas en 2026 es la del biólogo marino Uli Kunz, quien capturó la instalación de una cámara de incubación de corales en el mar Rojo, frente a la costa de Arabia Saudí.

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Otra de las fotografías galardonadas es una imagen Haolun Tian tomada con un dron a un equipo de investigación recogiendo muestras de agua de un lago canadiense invadido por una floración de algas de color verde brillante.

El ecólogo marino Robert Harcourt ha sido premiado por capturar al biólogo Michael Doane recogiendo una muestra de microbioma de un tiburón ballena (Rhincodon typus) frente a la costa de Australia Occidental.

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Otra de las cinco imágenes reconocidas por Nature, de Shayanta Chowdhury, muestra al entomólogo Lee Haines observando un mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti) bajo luz ultravioleta en un laboratorio de la Universidad de Notre Dame, en Indiana (Estados Unidos).

Más de 220 científicos de todo el mundo han participado este año en el concurso de Nature a la mejor foto de científicos trabajando.EFE