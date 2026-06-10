Pepe Reina y Javier Clemente se muestran esperanzados con España para el Mundial

Son Servera (Islas Baleares), 10 jun (EFE).- Los exintegrantes de la selección de fútbol Pepe Reina y Javier Clemente se mostraron este miércoles esperanzados sobre el papel que hará el equipo nacional en el Mundial que arranca este jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

"La lista da esperanza, mucha ilusión como en cada Mundial, pero con el sentido de responsabilidad de que es muy difícil, es un Mundial muy competido con más equipos, España es una de las favoritas y con esperanzas de que nos lleven lejos", dijo el exportero madrileño en Mallorca, donde participa en el torneo benéfico de golf 'La batalla de las estrellas'.

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Por su parte, el antiguo seleccionador se ha mostrado inquieto por el impacto de las altas temperaturas: "Tiene muy buen equipo y jovencito, lo que hace falta es que se pueda jugar así. Hace mucho calor, nosotros jugábamos a 46 grados y sin agua, el calor va a afectar. España llega y tiene gol, ojalá pueda desarrollar su juego, pero no será fácil", argumentó.

Respecto a la ampliación de 32 a 48 selecciones en el torneo, Reina apuntó que espera que "el espectáculo no sea damnificado por la demanda y exigencia de partidos", mientras que Clemente remarcó que "ganar será más difícil, porque hay que pasar más eliminatorias", en alusión a la ampliación en la participación a 48 selecciones.

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