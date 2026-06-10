León XIV comienza su segunda jornada en Cataluña en Brians para reunirse con 80 reclusos

Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), 10 jun (EFE).- El papa León XIV ha comenzado su segunda jornada en Cataluña con la visita a la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, donde ha llegado a las 10:50 horas para reunirse con 80 reclusos de varios centros, hombres y mujeres, antes de desplazarse a la Abadía de Montserrat.

Le han recibido en la puerta de la prisión el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler.

PUBLICIDAD

Ya dentro del centro, los reclusos han recibido al papa cantando 'Ayúdame a caminar'.

Será una visita breve, de unos 20 minutos, en la que el pontífice mantendrá un encuentro con un grupo de internos que le explicarán su testimonio, le cantarán y le obsequiarán con varios regalos, como un plato cerámico hecho por ellos.

PUBLICIDAD

En este encuentro, que los presos esperan desde hace semanas con nervios y emoción, participan 22 mujeres (13 de Brians 1 y nueve de Wad Ras) y 58 hombres (26 reclusos de Brians 1 y 32 de Brians 2). Todos han mantenido una estrecha relación con la práctica religiosa durante su tiempo entre muros.

Entre ellos, Josefina, que ejerce de peluquera en el módulo de mujeres de la cárcel y que recuerda el día en el que el padre Jesús Roi, referente católico de las internas de Brians, le anunció que era una de las elegidas para dirigir unas palabras al pontífice: "Le di un abrazo tremendo, me sentí muy privilegiada, sinceramente, y me puse a llorar", relataba hace unos días a la prensa.

PUBLICIDAD

El capellán mercedario Jesús Bel, que atiende a los internos de Brians 1, está convencido de que la visita de León XIV al centro penitenciario "llenará de mucha alegría" y dará "mucha esperanza" a unas personas que se han sentido "tenidas en cuenta" por el santo padre.

Se trata de la primera visita en la historia a una cárcel de España de un pontífice.

León XIV dirigirá unas palabras a los internos y les bendecirá antes de salir hacia el monasterio de Montserrat, próxima parada de su visita de dos días a Cataluña. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)