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Las empresas biotecnológicas multiplican la inversión y representan ya el 1,2 del PIB

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Madrid, 10 jun (EFE).- Las empresas biotecnológicas españolas multiplicaron el pasado año la captación de inversión hasta alcanzar una cifra récord (408 millones de euros) y generaron más de 13.000 millones de renta, lo que representa ya el 1,2 por ciento del Producto Interior Bruto.

El informe anual de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) pone de relieve que las empresas de este sector generan 158.366 empleos altamente cualificados, lo que supone el 0,78 por ciento del empleo total, con un salario medio por empleado que es casi el doble de la media nacional.

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El documento enfatiza el liderazgo de España en la producción científica y la alta inversión en investigación y desarrollo (I+D) y el notable avance en la presencia femenina en puestos directivos, y analiza la importancia del futuro Reglamento Europeo de Biotecnología que prepara la UE para acelerar la transición de la investigación al mercado, agilizar la burocracia, fomentar la inversión y asegurar la autonomía estratégica del sector biotecnológico europeo frente a potencias como Estados Unidos y China.

La patronal del sector biotecnológico ha valorado la propuesta de la Comisión, especialmente en ámbitos como el acceso a financiación, la simplificación regulatoria, la aceleración de la innovación y el impulso de la inteligencia artificial, aunque ve necesario dotar a la futura normativa de mayor ambición, recursos y capacidad de implementación para que Europa pueda aprovechar todo el potencial de la biotecnología.

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El informe revela que la recaudación fiscal del sector asciende a 5.500 millones de euros, destaca el récord histórico en la captación de capital, al pasar de 181 a 408 millones de euros, y señala que las empresas biotecnológicas invirtieron 1.460 millones de euros en actividades de investigación y desarrollo, lo que representa el 6 por ciento de la inversión nacional en I+D.

Estas cifras sitúan al sector biotecnológico en la tercera posición en cuanto a la inversión en I+D, por detrás del sector servicios y la educación, aunque las empresas 'biotech' mantienen la segunda posición como el sector con mayor porcentaje de investigadores sobre el total de empleados, con un 14,98 por ciento, por detrás de las empresas de servicios de I+D.

La cifra de empresas biotecnológicas creció en 2025 hasta las 1.119, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 10,4 por ciento; por número de compañías, Cataluña está en primera posición con el 23,32 por ciento del total, seguida por Madrid con un 18,68 por ciento, Andalucía con un 12,33, País Vasco con un 9,65 y la Comunidad Valenciana con el 8,85.

La salud humana se mantiene como la principal área de actividad de las biotecnológicas, con el 55,5 por ciento de las compañías dedicadas a esta área; las dedicadas a la alimentación se sitúan en la siguiente posición con el 32,6 por ciento; y el ránking se completa con las dedicadas a salud animal y acuicultura (16,1), agricultura y producción forestal (14 por ciento), medio ambiente (13,1), y biotecnología industrial (9,8).

La presidenta de AseBio, Cristina Nadal, ha destacado hoy durante la presentación del informe la fortaleza del sector biotecnológico español, que continúa creciendo en inversión, empleo, producción científica e impacto económico, y ha manifestado que es "el momento de acompañar ese potencial con una financiación más accesible, un marco regulatorio más ágil y una apuesta decidida por la innovación y la biofabricación".

Y ha valorado en ese sentido el futuro Reglamento Europeo de Biotecnología como una oportunidad histórica para reforzar la competitividad y la autonomía estratégica de Europa, y la posición "privilegiada" en la que está España para liderar ese proceso. EFE

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