La UME se suma al incendio de Villanueva (Huelva), aún activo y con 100 desalojados

Huelva, 10 jun (EFE).- La Unidad Militar de Emergencia (Huelva) se ha sumado esta madrugada a los trabajos de extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en el paraje Los Turbios de Villanueva de los Castillejos (Huelva), que ayer por la noche mantenía a más de 100 personas desalojadas.

Se han desplazado hasta la zona Unidades del Segundo Batallón de Intervención base de Morón, en Sevilla, después de que a las 22.54 horas de ayer el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, elevara a nivel 2 la situación operativa del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

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La UME ha sumado a las tareas nocturnas maquinaria pesada como buldóceres, autobombas y nodrizas, además de especialistas en la técnica de fuego técnico y quemas ensanchadas.

En un audio remitido a los medios de comunicación, la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón (PSOE), ha precisado que la UME "comenzó a incorporarse al operativo a partir de las 2:30 de la madrugada y completó su despliegue hasta las 4:00 horas, con un total de 50 efectivos y 10 medios técnicos".

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"Su llegada ha permitido reforzar significativamente los trabajos realizados durante toda la noche y avanzar de forma importante en el control y en la prevención del incendio", ha añadido.

El consejero ha señalado, a través de su perfil de X, que la noche de trabajo tanto en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) como en el terreno ha sido "intensa" y que los efectivos se han centrado en "frenar el flanco izquierdo, el más amenazado por el cambio de viento previsto".

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Se está a la espera de conocer el resultado de dichos trabajos y los medios que participarán a lo largo de esta jornada en las labores de extinción para esta jornada, en la que según avanzó ayer Sanz volverán a actuar los medios aéreos.

El principal temor de los técnicos, explicó, radica en el pronóstico meteorológico para las próximas horas, "una situación, que puede complicarse, con un cambio de viento que puede ocurrir sobre las 11-12 de la mañana" de este miércoles.

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Por otro lado, la alcaldesa de San Bartolomé ha informado de que junto a los alcaldes de Villanueva de los Castillejos y Gibraleón elevarán un escrito al Ministerio de Política Territorial para que "declaren toda la zona del incendio como zona gravemente afectada" para poder reforzar toda la ayuda y medios que necesiten todas las personas y empresas. EFE

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