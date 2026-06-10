Hallan sin vida y con signos de violencia al desaparecido desde el domingo en Badajoz

Badajoz, 10 jun (EFE).- El cuerpo sin vida del vecino de Badajoz desaparecido desde el domingo ha sido hallado a primera hora de la tarde de este miércoles en la barriada pacense del Tulio, con signos de violencia, según fuentes de la Policía Nacional que confirman la detención de una persona por su posible implicación en la muerte.

Además, se ha procedido a la detención de una persona que podría estar implicada en los hechos investigados.

Este vecino desaparecido de 32 años fue visto por última vez el domingo tras salir de su domicilio a comprar a una tienda próxima de la barriada de Suerte de Saavedra, tras lo que su familia interpuso una denuncia en comisaría pacense y familiares y amigos realizaron también desde ese momento distintas batidas por la zona.

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Según ha explicado la Policía Nacional, tras las numerosas actuaciones llevadas a cabo por la Brigada de Policía Judicial de Badajoz, se ha logrado dar con el cuerpo sin vida del desaparecido esta misma tarde en Badajoz. EFE

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