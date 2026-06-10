Génova confía en Moreno para formar gobierno en Andalucía y avala lo que negocie con Vox

Madrid, 10 jun (EFE).- El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo confía en que el presidente en funciones andaluz, Juanma Moreno, consiga un buen acuerdo para formar Gobierno y en que este se logre cuanto antes.

En declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha afirmado que está segura de que Andalucía va a tener el Gobierno que sí han votado los andaluces, con Moreno como presidente.

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Muñoz no ha querido responder si Moreno tendrá que asumir la 'prioridad nacional' en sus acuerdos con Vox, como lo han hecho los presidentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Lo mejor que le puede pasar a Andalucía, se ha limitado a decir la portavoz, es "tener un gobierno" y es lo que les va a dar Moreno a los andaluces, "lo que han pedido" y lo que han votado, "un gobierno de derechas".

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El PP y Vox mantuvieron el martes una primera reunión para negociar un pacto para la investidura de Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, dos días antes del pleno de constitución del nuevo Parlamento autonómico producto de las elecciones del pasado 17 de mayo.

El encuentro tuvo lugar en la Cámara andaluza y se desarrolló "en un clima de cordialidad", según un breve comunicado pactado que enviaron las dos partes.

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Fuentes de Génova afirman que avalarán lo que Moreno negocie y que confían en que el andaluz sacará "un buen acuerdo cuanto antes".

El presidente en funciones andaluz, insisten, no parte del mismo punto que otros presidentes autonómicos populares a la hora de negociar ya que sólo necesita dos escaños (de 109) para la mayoría absoluta después de haber logrado 53.

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Ante esta situación, afirma otra fuente del partido liderado por Feijóo, Moreno sigue teniendo argumentos de legitimidad suficientes para decir que quiere gobernar en solitario, por lo que sería factible que haya un acuerdo de investidura y no de Gobierno, pese a que la adopción del término 'prioridad nacional' sea el precio a pagar, señalan. EFE