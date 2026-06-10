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Extinguido el incendio de Guillena (Sevilla) que obligó a desalojar una central eléctrica

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Sevilla, 10 jun (EFE).- El incendio forestal que se inició en la mañana de este martes en Guillena (Sevilla) ha sido extinguido a las 19.30 horas de hoy, según ha informado el Plan Infoca, un suceso que obligó, entre otras acciones, a desalojar una central hidroeléctrica.

En sus redes sociales, el Infoca ha informado de que el fuego ha quedado totalmente sofocado tras mantener un retén de vigilancia en las últimas horas sobre el terreno hasta comprobar que ya no existían focos calientes en todo el perímetro.

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El fuego obligó a activar el Plan de Emergencias de la Junta de Andalucía en situación operativa 1, después de que el fuego amenazara a una central hidroeléctrica de la zona, desalojada por precaución.

También fueron desalojadas seis casas de campo por precaución.

El Plan Infoca mantuvo medios terrestres apoyados por seis aéreos, con el apoyo, además, de Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil, la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, la Policía Local de Guillena y técnicos de Endesa. EFE

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fcs/vg/icn

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