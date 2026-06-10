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El Real Madrid hace oficial la salida de Misa Rodríguez

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Madrid, 10 jun (EFE).- La guardameta canaria Misa Rodríguez no seguirá formando parte del Real Madrid femenino después de que finalizara su contrato, según informó el equipo blanco en un comunicado.

Rodríguez llegó al Real Madrid en 2020, con apenas 21 años, y seis años más tarde se marcha siendo la jugadora con más partidos disputados con la camiseta del club (215).

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"El Real Madrid quiere expresar su cariño y su agradecimiento a Misa por haber representado siempre los valores del Real Madrid durante estas seis temporadas que ha defendido nuestra camiseta", añade el Real Madrid.

"Estar aquí desde el primer día, ser la primera portera en poder jugar un partido oficial es lo más bonito. Cuando sea mayor, estaré en esos libros. Es lo más especial vestir esta camiseta día a día", declara la guardameta en el vídeo que acompaña al comunicado.

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"El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", concluye el escrito.

El fin de la etapa de la portera en el Real Madrid había sido anticipado por la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez en una rueda de prensa el pasado 28 de mayo, en el marco de los partidos de clasificación para el Mundial de Brasil 2027.

"No va a continuar en el Real Madrid, y las decisiones que se tomen al final de temporada son de forma personal", declaró entonces Bermúdez. Con España, había sido campeona del mundo en 2023 y ganadora de la Liga de Naciones en 2024.

Misa regresó a una convocatoria de España, a la que no acudía desde los Juegos Olímpicos de París 2024, el pasado mes de febrero, para la disputa de la primera ventana de encuentros de clasificación para la cita mundialista. EFE

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