El PSOE afronta en el Congreso la exigencia de sus socios para cerrar el polígono militar de las Bardenas, en Navarra

El PSOE afrontará este miércoles en el Pleno del Congreso el debate de una iniciativa de sus aliados parlamentarios exigiendo el cierre del polígono militar de Tiro y Bombardeo de las Bardenas, en Navarra.

Se trata de una iniciativa firmada por Sumar, el socio minoritario del Gobierno, y los socios parlamentarios de Bildu, PNV y Podemos en la que reclaman al Ministerio de Defensa el cierre de este campo de tiro tras 75 años de actividad y que no renueve el contrato de arrendamiento cuando finalice su vigencia en 2028.

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La iniciativa, recogida por Europa Press, pide también al Gobierno derogar la declaración del polígono de tiro como Zona de Interés Preferente para Defensa, aprobada en el año 2000, y que negocie con el Ejecutivo navarro y la Junta de Bardenas un plan de reconversión, impulso económico y financiación suficiente para la zona.

RESERVA DE LA BIOSFERA

En la exposición de motivos, los grupos firmantes recuerdan que el polígono de tiro fue instaurado hace 75 años bajo la dictadura franquista y que la actividad militar ha condicionado gravemente el devenir de la zona y ha generado una "contradicción insostenible", dado que el emplazamiento militar se sitúa en pleno corazón del Parque Natural catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde el año 2000.

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Durante estas siete décadas, las más de 2.200 hectáreas de terreno han servido como principal centro de entrenamiento de fuego real para el Ejército del Aire español y las fuerzas de la OTAN, incluyendo el lanzamiento de armamento desde aviones de combate.

Según los grupos proponentes, esta actividad resulta "frontalmente incompatible" con los valores de paz, sostenibilidad y protección de la biodiversidad "que definen a la sociedad navarra".

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MÁS DE 70 ACCIDENTES

El texto también cita los 70 accidentes ocurridos en el polígono, entre ellos más de 30 registrados fuera del perímetro, incluyendo la caída de aviones y proyectiles en zonas civiles habitadas, "comprometiendo la seguridad de la ciudadanía".

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A ello se suma, según Sumar, Bildu, PNV y Podemos, una constante contaminación acústica por el sobrevuelo diario de cazas a baja altura que rompen la barrera del sonido, así como un grave impacto ambiental por el uso de munición "que deteriora el suelo y la fauna endémica de este ecosistema". También denuncian una "severa limitación socioeconómica que hipoteca el desarrollo económico y laboral" de la zona y sus habitantes.

Los grupos firmantes consideran que el fin del actual contrato de arrendamiento en 2028 entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Comunidades de Bardenas es una "oportunidad histórica" para poner fin a la actividad militar del polígono y para ofrecer una alternativa de futuro mediante un Plan de Reconversión Integral.

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