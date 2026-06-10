El incendio de la Mezquita de Córdoba, ejemplo para los expertos en seguridad patrimonial

Córdoba, 10 jun (EFE).- Expertos en seguridad, conservación, restauración, emergencias y gestión patrimonial han destacado la rápida respuesta, la coordinación entre equipos y la planificación preventiva como elementos decisivos para minimizar los daños provocados por el incendio registrado en la Mezquita-Catedral el 8 de agosto del pasado año.

En el transcurso de las jornadas técnicas Incendio y rehabilitación de la Mezquita-Catedral de Córdoba, organizadas por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba, la Fundación Fuego y el Cabildo Catedral, los expertos han analizado la protección del patrimonio histórico frente al riesgo de incendios.

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El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha subrayado que estas jornadas "permiten compartir con expertos y profesionales el esfuerzo permanente que realiza el Cabildo para proteger, conservar y transmitir la Mezquita-Catedral de Córdoba".

En este sentido, ha señalado que para el Cabildo es "una satisfacción acoger un foro de esta importancia, que convierte al monumento en espacio de reflexión y aprendizaje sobre la seguridad del patrimonio".

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Nieva ha destacado, además, que "la conservación de un bien único como la Mezquita-Catedral exige prevención, planificación, inversión y coordinación constante con las administraciones y los servicios de emergencia".

Ha añadido que el incendio del pasado 8 de agosto les obligó a "actuar con rapidez, pero también puso de manifiesto que el trabajo previo, la preparación de los equipos y la coordinación fueron fundamentales, tal y como nos indicó la propia Unesco en la carta de felicitación que nos envió tras el suceso".

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El presidente de la Fundación Fuego, Pablo Muñoz, ha señalado que "frente a casos como el de Notre Dame, la actuación desarrollada en la Mezquita-Catedral demuestra que la prevención y la respuesta coordinada de bomberos, personal de mantenimiento y equipos de seguridad del templo constituyen un ejemplo digno de estudio".

Muñoz ha incidido en que la experiencia de Córdoba permite "extraer conclusiones muy valiosas para otros conjuntos monumentales, porque evidencia la importancia de contar con equipos preparados, protocolos actualizados y una cultura preventiva real".

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Las jornadas han servido también para poner en común lo aprendido tras el incendio, analizar los trabajos de rehabilitación desarrollados en el monumento y avanzar en la definición de nuevas estrategias aplicables a otros espacios históricos y culturales. EFE