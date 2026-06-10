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El Gobierno asume que 'P.S.' es Sánchez, pero rechaza que las anotaciones de Leire Díez le incriminen

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El Gobierno admite que las anotaciones realizadas en su agenda por la exmilitante del PSOE Leire Díez con las siglas "P.S" se refieren al presidente Pedro Sánchez, pero niegan que esté implicado en ninguna irregularidad.

Díez está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que sospecha que lideró una trama para influir en casos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, junto al entonces 'número tres' Santos Cerdán.

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En una de sus agendas personales, intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e incorporada al sumario del caso, Díez escribió varias veces "Pedro Sánchez", "P.S" o "presidente" en diferentes contextos.

En concreto, apuntó el término "presidente" en dos ocasiones, con motivo de la filtración a la prensa de algunos mensajes entre Sánchez y el exministro de Transportes José Luis Ábalos. "UCO tiene todos los whatsapp entre el presidente y Ábalos", anotó la investigada, señalando que el PP estaría detrás de las filtraciones de los mismos.

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"REUNIÓN CON PS"

En la libreta también aparecen varias menciones a "P.S" señalando, por ejemplo su influencia en la línea editorial del Grupo Prisa desde la llegada de "Joseph" en referencia al actual accionista mayoritario de la empresa editora del diario 'El País' Joseph Oughourlian.

Más adelante, Díez escribe "reunión con PS" y "Operación PSOE" y lanza un reproche a la organización: "Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe".

El nombre de "Pedro Sánchez" aparece escrito en tres ocasiones junto a otros nombres de ministros y altos cargos socialistas como "Santos Cerdán", "Marlaska" o "José Luis Rodríguez". Díez también anota "Pedro" en dos ocasiones para señalar que este "no se fía del DAO".

MONCLOA NIEGA QUE SÁNCHEZ RECIBIERA A DÍEZ

Sin embargo, Sánchez se ha desvinculado por completo de las actividades de Díez y aseguró que nunca las hubiera consentido y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, negó "rotundamente cualquier encuentro" del jefe del Ejecutivo con ella.

En la misma línea, fuentes de Moncloa admiten que Díez se refiere a Sánchez en sus escritos, pero eso no significa que el presidente esté implicado en ninguna de sus actividades. Consideran además que la exmilitante presumía de cercanía con el presidente para ganarse la confianza de sus interlocutores y por tanto, no ven ningún motivo para que Sánchez pueda ser citado a declarar por el juez y mucho menos para que sea imputado.

Aunque en Moncloa niegan un intento de ridiculizar a Díez, en privado varios ministros dicen que era una persona que "fantaseaba" y decía tener una influencia que no era real. Hay quien va más allá y en tono irónico la compara con la famosa espía Mata Hari, poniendo en duda que fuese capaz de cambiar el rumbo de ningún proceso judicial.

FEIJÓO ATACA AL "SEÑOR P.S."

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado estos apuntes para atacar al presidente y pedirle de nuevo que dimita. "Señor P.S., si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción y sino lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente", ha lanzado.

Feijóo le ha recriminado que diga que "no sabía nada" de las irregularidades de Ábalos, de Cerdán y tampoco de las acciones de Díez para torpedear causas judiciales --"su gestapillo"-- y le ha pedido que dimita y no "estire esta basura".

De su lado, Sánchez ha rechazado "lecciones" del PP, que ha tenido casos de corrupción como Kitchen, Gürtel y Púnica y ha reiterado que seguirá gobernando hasta el final de la legislatura, en el año 2027.

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EuropaPress

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