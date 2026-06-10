Davisleydi Velazco sorprende en Oslo con victoria en el triple salto

Redacción deportes, 10 jun (EFE).- La cubana Davisleydi Velazco ganó este miércoles, con una marca de 14,85 metros, la prueba de triple salto femenino de los Bislett Games de Oslo (Noruega), sexta parada del circuito de la Liga Diamante de esta temporada.

Velazco, de 26 años y que acreditaba como mejor marca personal 14,85 metros, realizados hace menos de un mes en Caguas (Puerto Rico), repitió marca en el primer concurso de triple femenino de la Liga Diamante de esta temporada.

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La atleta cubana dominó el concurso desde el inicio ya que alcanzó esos 14,85 metros en el primer intento, con un viento positivo de +2.3. En los siguientes cinco no pudo repetir marca pero aún así logró ganar, puesto que la senegalesa Saly Sarr se quedó en 14,75, marca personal, y su compatriota Leyanis Pérez, campeona del mundo en 2025, hizo 14,60. EFE