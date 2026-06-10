El papa León XIV bendice la Torre de Jesús de la Sagrada Familia

Barcelona, 10 jun (EFE).- El papa León XIV ha bendecido este miércoles esparciendo el agua bendita con el hisopo, y usando el catalán y el castellano, la Torre de Jesús, la más alta de la Sagrada Familia y de toda Barcelona con 172,5 metros de altura, en uno de los momentos más esperados de la visita del pontífice a Cataluña. EFE
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