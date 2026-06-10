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Marco Rubio representará al Gobierno Trump en el debut de EE.UU. en el Mundial

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Washington, 10 jun (EFE).- El secretario de EE.UU., Marco Rubio, viajará este viernes a Los Ángeles para asistir, como principal representante del Gobierno de Donald Trump, al partido inaugural de la selección estadounidense en el Mundial, que el país norteamericano acoge junto a México y Canadá.

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Rubio liderará la delegación, en la que también estarán el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que representará a la Administración Trump durante el encuentro que los estadounidenses disputarán ante Paraguay el viernes a las 18:00 hora local de la Costa Oeste (01:00 GMT del sábado), según informó el Departamento de Estado en un comunicado publicado este miércoles.

El secretario de Estado, que estará en Los Ángeles hasta el sábado, aprovechará el viaje para reunirse con el presidente paraguayo, Santiago Peña, que también acudirá al partido inaugural de la selección de su país en el Mundial.

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El encuentro buscará "impulsar la asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay, la cual abarca la seguridad regional, el comercio y la inversión, así como las tecnologías emergentes", según el comunicado

Se desconoce por el momento si el propio Trump, que acostumbra a acudir a encuentros deportivos, asistirá a algún juego de la selección estadounidense, que se enfrentará ante Australia en Seattle el 19 de junio y ante Turquía seis días después, también en Los Ángeles.

Ambas urbes son consideradas feudos demócratas y son además ciudades santuario, por lo que optan por no cooperar con las autoridades federales migratorias, algo que el propio presidente ha condenado con dureza.

El Mundial arrancará además apenas días después de que el republicano fuera sonoramente abucheado cuando acudió a uno de los encuentros de la final de la NBA en el Madison Square Garden de Nueva York, otra ciudad demócrata. EFE

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