Evoluciona favorablemente el incendio de Villanueva (Huelva) con menos viento

Huelva, 10 jun (EFE).- El incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva) evoluciona favorablemente, según el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, quien ha señalado que pese a la complejidad del incendio y a las dificultades de las últimas horas, "la preparación de los trabajos previos ha surtido efecto y los resultados están siendo positivos".

"Hoy la situación nos permite afrontar la noche con un alto grado de optimismo y hablar de una evolución muy favorable del incendio, siempre desde la prudencia que exige una emergencia de estas características y manteniendo un análisis permanente de todos los datos disponibles en cada momento", ha subrayado Sanz en declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

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El consejero ha explicado que, durante la jornada, la dirección de extinción ha centrado los esfuerzos en el sector norte del incendio, sector más peligroso por la previsión de cambio en la dirección del viento, logrando frenar su avance.

El consejero ha apuntado que "el escenario meteorológico previsto para las próximas horas es especialmente favorable", pues el viento mantendrá componente norte durante la tarde y la noche, disminuyendo progresivamente hasta quedar prácticamente en calma a partir de las 05.00 horas.

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Posteriormente, la entrada de viento de componente sur permitirá una recuperación de la humedad ambiental, circunstancia que contribuirá a ralentizar la propagación del fuego y favorecerá las labores de control.

Antonio Sanz ha explicado que uno de los puntos clave de la jornada ha sido el trabajo conjunto desarrollado por efectivos del Plan Infoca y de la Unidad Militar de Emergencias en el sector noroeste del incendio, donde se ha protegido eficazmente el avance hacia zonas pobladas.

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"Asimismo, en el área más próxima al río Odiel se ha logrado consolidar una potente línea de control para cerrar el perímetro y reforzar la seguridad del operativo", ha desgranado el consejero.

Para las próximas horas está prevista la incorporación de nuevos efectivos procedentes de Córdoba, Málaga y Cádiz, con el objetivo de reforzar las labores de consolidación de perímetros y vigilancia ante posibles reactivaciones, "aprovechando la ventana de oportunidad meteorológica que nos ofrece la noche", ha especificado Sanz.

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El consejero ha precisado además que las 96 personas que permanecen desalojadas aún deben seguir fuera de sus hogares hasta que se den las condiciones que permitan una vuelta ordenada y completamente segura.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se ha sumado a ese mensaje de "optimismo prudente" y ha destacado el despliegue de 250 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 80 vehículos, equipados con medios mecánicos y de ingeniería pesada para actuar en los flancos requeridos por la dirección de la extinción. Asimismo, ha subrayado el papel fundamental de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Protección Civil.

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"Escuchar el informe de los técnicos nos hace mantener un optimismo prudente. Ojalá los vecinos desalojados puedan regresar pronto a sus casas", ha manifestado el delegado, quien ha calificado este operativo como "un ejemplo de política con mayúsculas y de gestión pública eficiente".

Desde el Puesto de Mando Avanzado se mantiene el corte de la vía férrea Huelva - Zafra y la interrupción del suministro en algunas líneas eléctricas afectadas por la emergencia.

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Para esta noche el dispositivo de EMA Infoca está formado por 265 profesionales, integrados por 30 grupos de bomberos forestales, 16 vehículos pesados de extinción, seis técnicos de operaciones, seis encargados de logística, un técnico de logística, un director del Centro Operativo Regional (COR), dos unidades de maquinaria pesada.

Están activas una Unidad Médica en Incendios Forestales (UMIF), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF), un módulo de mando, y una Unidad de Sistemas en Emergencias. EFE

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