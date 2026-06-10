Asesinado a tiros un hombre en plena calle en el distrito barcelonés de Sarrià

Barcelona, 10 jun (EFE).- Un hombre ha sido asesinado a tiros este martes en plena calle Balmes, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, según han informado fuentes policiales.

El crimen, que investigan los Mossos d'Esquadra, ha ocurrido a las 9:50 horas muy cerca de una comisaría de la Policía Nacional.

Agentes de la Unidad de Investigación Criminal (UIC) de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias sobre el asesinato, están trabajando aún para identificar a la víctima y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias y el móvil del tiroteo.

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El lugar del crimen está próximo a la confluencia entre las calles Rosselló y Diagonal, desde donde esta tarde está previsto que salga el papamóvil desde el que León XIV iniciará su recorrido hacia la Sagrada Familia, una zona que permanece cerrada al tráfico por motivos de seguridad.

Fuentes policiales descartan que este tiroteo mortal esté relacionado con la visita del papa a Barcelona, que ha obligado a las fuerzas de seguridad a blindar la ciudad para garantizar la seguridad del evento.

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Este crimen ocurre dos días después de que un hombre muriera tiroteado en un patio interior de una manzana de la calle Mineria, en la Zona Franca de Barcelona, una vía en la que el pasado 16 de mayo tuvo lugar otro asesinato por arma de fuego. EFE

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