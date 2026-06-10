Affengruber afirma que fichar por el Elche fue lo que le ha llevado al Mundial

Redacción deportes, 10 jun (EFE).- El defensa austriaco del Elche, David Affengruber, afirmó este miércoles en California, donde se concentra su selección para el debut mundialista, que su fichaje hace dos años por el equipo ilicitano es lo que le ha permitido disputar el Mundial.

“El fichaje por un equipo español fue sin duda la decisión correcta. Me trajo hasta aquí”, indicó ante los medios el defensa, de 25 años, que firmó por el Elche procedente del Sturm Graz.

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Affengruber debutó con la selección austriaca en la última ventana de selecciones previa a la lista mundialista gracias a su importancia en el Elche, equipo del que es titular indiscutible y con el que ha logrado un ascenso y la permanencia en Primera en estas dos temporadas.

El central, que ha llamado la atención de varios clubes españoles y europeos durante la competición española, dijo estar al margen de los rumores sobre un posible traspaso a otro club.

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”Estoy aquí para concentrarme en el Mundial. Lo que pueda pasar después no me preocupa", dijo el defensor, cuya selección debuta el próximo domingo ante Jordania. EFE

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