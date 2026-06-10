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3-0. Con el regreso goleador de Messi, Argentina le ganó con autoridad a Islandia

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Redacción Deportes, 9 jun (EFE).- La selección Argentina le ganó este martes por 3-0 a Islandia en su último amistoso previo a su debut en la Copa del Mundo 2026, donde defenderá el título del mundo logrado hace cuatro años en Catar.

Con goles de Valentín Barco, en el minuto 8; Lionel Messi, en el 71, de penalti, y Thiago Almada en el 86, la ‘Albiceleste’ cerró su preparación para el Mundial en el Estadio Jordan-Hace de la ciudad de Auburn, que sufrió un temporal de lluvia en las horas previas al duelo.

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El partido tuvo un comienzo con un equipo alternativo para la ‘Albiceleste’, que en el segundo tiempo tuvo el ingreso de la mayoría de sus titulares, incluido Lionel Messi, que volvió a jugar luego de la lesión que sufrió en el último partido del Inter Miami ante el Philadelphia Union por la MLS.

En el inicio del encuentro Argentina tuvo un dominio que se trasladó al resultado en el minuto 8, cuando un rebote derivó en Valentín Barco, que, con un disparo desde el borde del área, terminó venciendo la resistencia del portero Elías Rafn Ólafsson, para abrir el tanteador.

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Luego de este gol, Argentina continuó manejando el balón pero careció de la puntería para aumentar la ventaja ante un rival que no tuvo opciones de irse al descanso con una paridad en el marcador.

En el inicio del complemento, Lionel Scaloni rotó con seis cambios: el ingreso de Cristian Romero en defensa, más la rotación del mediocampo titular con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

Luego, en el minuto 69, un nuevo cambio determinó el regreso de Lionel Messi, y al minuto siguiente habilitó a Lautaro Martínez que fue derribado por el portero Ólafsson.

El árbitro estadounidense Rosendo Mendoza marcó el penal que Messi convirtió en gol.

Con este grito desde los doce pasos, el rosarino alcanzó de manera absoluta un nuevo registro histórico en el fútbol nacional al convertirse en el jugador más veterano en marcar un gol con la camiseta de la Selección Argentina.

El delantero del Inter Miami saltó al campo de juego con 38 años, 11 meses y 14 días, logrando batir una marca de longevidad que pertenecía a Ángel Amadeo Labruna.

Hasta este encuentro, el récord histórico estaba en manos del legendario atacante de River Plate, quien había convertido su último tanto internacional el 7 de julio de 1957 frente a Brasil en el Maracaná, a la edad de 38 años, 9 meses y 8 días.

El broche de oro de esta goleada lo puso Thiago Almada en el minuto 86 tras una habilitación de Messi en combinación con Lautaro Martínez para estampar el final 3-0 en el resultado.

Luego de estos amistosos, Argentina se volverá a encontrar en su concentración mundialista en Kansas City para aguardar el próximo martes su debut en el grupo J del Mundial ante Argelia, que compartirá con Austria y Jordania.

En tanto, Islandia tras esta derrota esperará el próximo 29 de junio su estreno en el grupo H de la Liga de las Naciones de UEFA ante Estonia.

- Ficha técnica:

3. Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Gray (m.69, Gonzalo Montiel), Nicolás Otamendi (m.57, Nicolás González), Lisandro Martínez (m.46, Cristian Romero) y Facundo Medina; Giuliano Simeone (m.69: Lionel Messi), Exequiel Palacios (m.46, Enzo Fernández), Valentín Barco (m.46, Alexis Mac Allister) y Giovani Lo Celso (m.46, Rodrigo De Paul); Nicolás Paz (m.57, Thiago Almada) y José Manuel López (m.46, Lautaro Martínez).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

0. Islandia: Elías Rafn Ólafsson; Victor Pálsson (m.69, Jon Dagur Thorsteinsson), Daniel Leo Gretarsson (m.69, Aron Gunnarsson), Hordur Magnusson (m.81, Hjortur Hermannsson) y Logi Tómasson (m.69, Dagur Thorhallsson); Mikael Ellertsson (m.81, Daníel Gudjohnsen), Ísak Jóhannesson (m.81, Arnór Sigurdsson), Andri Baldursson (m.46, Kristian Hlynsson) y Hakon Haraldsson (m.81, Dagur Thorhallsson); Albert Gudmundsson (m.81, Kristall Ingason) y Orri Óskarsson (m.81, Daníel Gudjohnsen).

Seleccionador: Arnar Gunnlaugsson.

 Goles: 1-0, m.8: Valentín Barco. 2-0, m.71: Lionel Messi, de penalti. 3-0, m.86: Thiago Almada.

Árbitro: El estadounidense Rosendo Mendoza amonestó a Valentín Barco, Lautaro Martínez, Victor Pálsson, Daniel Leo Gretarsson, Ísak Jóhannesson, Elías Rafn Ólafsson, Jon Dagur Thorsteinsson y Aron Gunnarsson.

Incidencias: Partido amistoso en fecha FIFA disputado en el Estadio Jordan-Hare’, de la ciudad Auburn, Alabama (Estados Unidos). EFE

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