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Veinte personas atendidas durante el primer día del papa León XIV en Barcelona

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Madrid, 9 jun (EFE).- Veinte personas tuvieron que ser atendidas este martes durante el primer día de la visita del papa León XIV a Barcelona, informó el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña.

Cinco de ellas tuvieron que ser trasladas a diferentes centros hospitalarios, mientras que las 15 restantes fueron atendidas y dadas de alta en el mismo lugar de los hechos, abundó esta fuente a través de su perfil en la red social X.

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León XIV aterrizó en la Ciudad Condal este martes a las 12:30 horas, donde permanecerá hasta el jueves 11 de junio, cuando partirá hacia Canarias.

Este martes el santo padre ofició una homilía en la Catedral de Barcelona, saludó a los fieles y, posteriormente, presidió una vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys. EFE

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