La directora de la Guardia Civil pospone su comparecencia en el Senado por el caso Leire

Madrid, 9 jun (EFE).- La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha pospuesto su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, a la que ha sido citada por el PP para dar explicaciones por el caso Leire, que estaba prevista para este jueves 11, y acudirá en una fecha posterior, una vez haya finalizado el operativo por la visita a España del papa León XIV.

Además en esa fecha González ya tenía agendada la reunión del Consejo de la Guardia Civil, que ella preside y a la que asisten los representantes de las asociaciones profesionales del cuerpo.

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Fuentes del instituto armado han precisado que la directora tiene que estar también en la cédula de seguimiento de la visita del papa en la demarcación de la Guardia Civil, especialmente en Canarias.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha indicado en una rueda de prensa este martes que el grupo del PP al citarla para este jueves tendría que haberse dado cuenta de que esta semana coincidía con la visita del papa, que requiere de una coordinación especial desde la Guardia Civil en materia de seguridad.

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Por legítima que sea la función de control del PP al Ejecutivo, ha añadido Espadas, "el Gobierno tiene que gobernar", por lo que la fecha para una comparecencia parlamentaria tiene que ser acordada.

El portavoz socialista en el Senado ha dicho que Mercedes González comparecerá, pero "unos días después", ya que "el interés general está por encima del interés partidista" del PP.

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Fuentes del PSOE en el Senado han indicado que es probable que la directora general de la Guardia Civil comparezca la próxima semana, entre el 15 y el 19 de junio. A las 13:30h de hoy se reunirá la mesa de la Comisión de Interior que probablemente decidirá la nueva fecha.

La cita para este jueves fue decidida el viernes pasado en una reunión de mesa y portavoces de la Comisión de Interior, en la que tiene mayoría el PP, una vez que la semana pasada trascendiera el informe de la UCO según el cual González se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada Leire Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. EFE

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