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La argentina Cecilia Rodríguez gana el III Premio de Novela Corta Francisco Ayala

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Granada, 9 jun (EFE).- La escritora argentina Cecilia Rodríguez ha ganado el III Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala por 'No debería excitarme que hables así', una obra que reflexiona sobre la autodestrucción, la poesía y el amor.

El jurado ha destacado este martes que se trata de una creación que apuesta por "una poética resistente" que dialoga desde lo global con una cultura de la desfragmentación de modelos que se diluyen en el pop-art, el rock y una historia de amor, autodestrucción y poesía.

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La entrega del galardón, dotado con 6.000 euros, tendrá lugar este otoño en un acto público en el que la autora recibirá también una obra artística conmemorativa diseñada expresamente para el certamen por el profesor de escultura de la Universidad de Granada (UGR) Balbino Montiano.

En ese mismo acto se presentará la novela, publicada ya por la editorial Traspiés.

En esta tercera edición del Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala han participado 1.017 obras procedentes de 27 países. Más de la mitad de los originales fueron enviados desde fuera de España.

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Cecilia Rodríguez (Rosario, 1984) ganó en 2018 la segunda mención en el Premio Fundación María Elena Walsh por un relato aún inédito. Uno de los cuentos incluidos en esta obra, 'El sauce', obtuvo una mención en el Concurso del Círculo de Estudiantes de Escritura de 2018. Ese mismo año publicó 'El triángulo' (Editorial El salmón, 2018). EFE

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