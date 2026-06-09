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El incendio forestal de Guillena (Sevilla) obliga a desalojar una central hidroeléctrica

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Guillena (Sevilla), 9 jun (EFE).- Los trabajadores de la Central de Cala, planta hidroeléctrica de Endesa en cuyas inmediaciones se ha iniciado este martes un incendio forestal, han sido desalojados por precaución, sin que, por el momento, las llamas hayan alcanzado las instalaciones.

Según han informado a EFE fuentes de la compañía eléctrica, el incendio se ha iniciado en un punto situado en el embalse superior, y, por precaución, se ha desalojado a toda la plantilla de las instalaciones.

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Las mismas fuentes han indicado que se trata de una estación de bombeo que se encuentra activa desde 1930, mientras que el 112 ha concretado que han sido desalojadas seis viviendas del entorno de la central, que forman parte de núcleos diseminados de casas levantadas en su día para alojar a las familias de los trabajadores.

En estos momentos trabajan en el incendio tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba, junto a seis aviones de carga en tierra y un helicóptero. EFE

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fcs/vg/jcg

(Foto) (Vídeo)

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