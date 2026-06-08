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Uruguay llevará al Mundial a 12 jugadores juveniles para trabajar con el plantel

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Montevideo, 8 jun (EFE).- La selección de Uruguay viajará al Mundial 2026 con 12 jugadores juveniles que trabajarán junto al plantel que dirige el argentino Marcelo Bielsa.

Este lunes, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó a los elegidos, que son el portero Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado), los defensas Benjamín García (Montevideo City Torque), Pablo Cadozo (Danubio) y Mateo Caballero (Defensor Sporting).

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También los centrocampistas Yuri Oyarzo (Racing), Pablo Alcoba (Albion), Julio Daguer (Peñarol), Luciano González (Nacional), Germán Barbas (Peñarol) y Alexander Velázquez (Danubio) y los atacantes Facundo Martínez (Montevideo City Torque) y Alan Torterolo (Defensor Sporting).

Uruguay trabajó este lunes en el Complejo Celeste, donde los futbolistas se preparan para la Copa del Mundo antes del viaje a Norteamérica.

La delegación uruguaya para el Mundial partirá este martes en un vuelo que saldrá del Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 23:00 hora local (02:00 GMT del miércoles).

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La llegada está prevista para el 10 de junio a las 06:15 hora local (11:15 GMT).

El estreno de Uruguay en la Copa del Mundo 2026 será el próximo 15 de junio ante Arabia Saudí en un encuentro del Grupo H que se disputará en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

El central Ronald Araujo, quien dejó la concentración para recibir un tratamiento médico que ayude a resolver una molestia muscular que padece, es duda para el primer encuentro, mientras que el centrocampista Giorgian de Arrascaeta está descartado por una lesión muscular en el gemelo. EFE

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