Espana agencias

1-0. El Junior aguanta en Medellín y se corona bicampeón de la liga colombiana

Guardar
Google icon

Medellín (Colombia), 8 jun (EFE).- El Junior se coronó este domingo bicampeón de la liga colombiana a pesar de caer 1-0 con Atlético Nacional en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura, pues ganó 3-0 el encuentro de ida y resistió la arremetida de su rival en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El gol del creativo Edwin Cardona no evitó que el conjunto barranquillero celebrara su decimosegundo título de liga colombiana, el segundo consecutivo tras haber ganado la final del Torneo Finalización al Deportes Tolima en diciembre pasado.

PUBLICIDAD

Los anfitriones, sabiendo la cumbre que debían escalar si querían ser campeones, salieron a buscar el gol con todo, pero se encontraron con una defensa muy organizada, liderada por los centrales Jermein Peña y Daniel Rivera, que se hicieron imparables en los primeros minutos y mantuvieron el nivel durante los 90 minutos.

Sin embargo, la presión local le permitió al local empezar a abrir espacios y tuvo la primera clara al minuto 20, en un mano a mano en el que el portero uruguayo Mauro Silveira le atajó el remate al lateral Andrés Román.

PUBLICIDAD

El Atlético Nacional siguió atacando y estrelló dos balones en los palos con remates del lateral argentino Milton Casco y del goleador Alfredo Morelos, así como fue anulado un gol a Román por fuera de lugar.

En la segunda etapa, el entrenador local, Diego Arias, envió a la cancha al veterano Cardona, que abrió el marcador al 56 tras culminar una gran jugada colectiva en la que participaron Morelos y el extremo Andrés Sarmiento, que sirvió la asistencia con un centro para que el creativo celebrara el descuento la serie con un remate de primera.

Los verdolagas siguieron atacando y consiguieron un penalti cuando el portero Silveira, en una mala salida, le pegó un rodillazo a Morelos y el juez Carlos Betancur pitó falta, tras revisar el VAR.

Sin embargo, Morelos fue el encargado de cobrar y sacó un remate desviado, que los jugadores del Junior celebraron como un gol porque, además, fue un baldado de agua fría para un rival que los tenía acorralados.

Al final, los locales no pudieron anotar más goles y el Junior celebró un título que ganó en la ida con los dos goles de Luis Fernando Muriel y el tanto del extremo Bryan Castrillón.

El partido terminó con un enfrentamiento por el que el árbitro expulsó a los centrocampistas Juan Manuel Zapata, de Atlético Nacional, y Jesús Rivas, del Junior, tras lo cual los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias celebraron a rabiar el título.

- Ficha técnica:

1. Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román (m.72, Cristian Arango), César Haydar, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe (m.72, Juan Manuel Zapata), Juan Manuel Rengifo (m.66, Marlos Moreno); Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez (m.46, Edwin Cardona) y Alfredo Morelos (m.84, Dairon Asprilla).

Entrenador: Diego Arias.

0. Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero (m.90+4, Teófilo Gutiérrez), Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento (m.45, Jesús Rivas); Cristian Barrios (m.45, Edwin Herrera), Bryan Castrillón (m.69, Joel Canchimbo) y Luis Fernando Muriel (m.54, Guillermo Paiva).

Seleccionador: Alfredo Arias.

Gol: 1-0, m.56: Edwin Cardona.

Árbitro: Carlos Betancur. Amonestó a Juan David Ríos, Jhonier Guerrero y Marlos Moreno. Expulsó a Juan Manuel Zapata y Jesús Rivas.

Incidencias: partido de vuelta de la final del Torneo Apertura de Colombia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los vecinos vuelven a sus casas tras estabilizarse el incendio de la cooperativa de Lleida

Infobae

Trump, abucheado por el Madison Square Garden durante el himno nacional

Infobae

Dueños de palcos y plateas advierten con boicotear el Mundial si no respetan sus derechos

Infobae

Un concurso de barberos calienta motores para el Mundial 2026 desde Río de Janeiro

Infobae

Trump llega al Madison Square Garden para asistir al tercer partido de las Finales de NBA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

El papa León XIV se compromete con las víctimas de abusos sexuales a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar “seguro y espiritualmente sano”

Leire Díez rechaza que la UCO acceda a sus llamadas y mensajes entre 2020 y 2025 al considerar que es un periodo muy superior al de los hechos investigados

Los jóvenes de 16 a 22 años podrán recoger preservativos gratis en las farmacias

ECONOMÍA

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

El oro rompe su lógica de activo refugio: cae más de un 20% desde su récord y borra todo lo ganado en 2026 pese a la tensión geopolítica

DEPORTES

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros

Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz serán baja para el partido amistoso ante Perú: permanecerán el campo base para seguir con la recuperación