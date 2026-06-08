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El videoclip mundialista 'Dai Dai' de Shakira supera los 100 millones de reproducciones

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Bogotá, 8 jun (EFE).- El videoclip de la canción 'Dai Dai', tema oficial del Mundial de 2026 que comienza este jueves, de la cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy, superó los 100 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube a dos semanas de su estreno, según su oficina de prensa.

El tema se convirtió en un fenómeno global desde su lanzamiento por su ritmo alegre y el mensaje que transmite enfocado en recordar a los niños "que los sueños sí se pueden alcanzar".

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Con ese objetivo, Shakira donará el 100 % de las ganancias de 'Dai Dai' para el Fondo de Educación de la FIFA.

La meta de esta canción es recaudar 100 millones de dólares al final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá para proporcionar acceso a la educación de calidad y al deporte a niños de todo el mundo.

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En el video de promoción de 'Dai Dai', Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, como el uniforme de Brasil, y con varios balones junto con un grupo de bailarines mientras canta unos fragmentos del sencillo.

La cantante entra a la hierba del estadio Maracaná, de Río de Janeiro, llevando un balón 'Trionda', oficial del Mundial, que pone en el suelo como si fuera a hacer una jugada y comienza la coreografía de 'Dai Dai' con sus bailarines, vestidos con los colores de equipos como Colombia, Argentina o Estados Unidos.

"Oe, oe, oe", comienza la canción, con un alegre ritmo caribeño y letra en inglés que hace referencia a la pertenencia a un Mundial de todos.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de 2026.

El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde la colombiana repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La', mientras que su éxito 'Hips Don't Lie' fue sensación en el 2006 en Alemania.

La colombiana será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Arena, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS, modalidad de concierto que hasta ahora estaba reservado para la Super Bowl. EFE

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