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Rego, Belarra y Maíllo condenan el asesinato de tres miembros del Frente Polisario

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Madrid, 8 jun (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, condenaron este lunes el asesinato de tres miembros del Frente Polisario en un ataque perpetrado por Marruecos.

Rego calificó el ataque contra el pueblo saharaui como "una violación del derecho internacional". "El Sáhara occidental tiene derecho a la autoderminación", aseguró a través de su perfil en la red social Bluesky.

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Belarra, a través de su perfil en X, aseveró: "El régimen de Marruecos acaba de asesinar brutalmente a tres dirigentes saharauis. Otro régimen que, tras Israel, se ampara en la impunidad para seguir cometiendo sus crímenes contra el pueblo saharaui. El Gobierno tiene que romper todas las relaciones con la dictadura marroquí".

Maíllo, por su parte, remarcó en la misma red social que estos asesinatos supone "una gravísima escalada de Marruecos contra el pueblo saharaui", por lo que reclamó que el Gobierno de España condene esta acción "en defensa del derecho internacional y del Sáhara Occidental a decidir su futuro".

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Previamente, Sumar publicó un mensaje a través de su perfil de Bluesky en el que criticó al Gobierno por no condenar este asesinato.

El Frente Polisario anunció la muerte este domingo en combate del dirigente saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz, hijo del fundador de la organización independentista y miembro de su Secretariado Nacional, quien cayó "mártir en la contienda" contra Marruecos junto a otros dos combatientes.

Las fuerzas armadas saharauis difundieron un comunicado en el que no especifican las circunstancias de las muertes ni detallan la identidad de las otras dos personas fallecidas. EFE

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