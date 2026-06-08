Muere un ciclista de unos 80 años al chocar con un camión en Roperuelos del Páramo (León)

Madrid, 8 jun (EFE).- Un ciclista de unos 80 años murió este lunes por la noche al colisionar la bicicleta que conducía con un camión cuando circulaba por el kilómetro 16 de la carretera LE-412, a su paso por Roperuelos del Páramo (León), informó el 112 de Castilla y León.

El centro de emergencias de Castilla y León recibió la llamada alertando del siniestro a las 21:48 horas, momento en el que activó a agentes de la Guardia Civil de Tráfico de León y a efectivos de Emergencias Sanitarias, que enviaron una UVI móvil.

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En el lugar de los hechos, los sanitarios tan solo pudieron confirmar la muerte del hombre. EFE