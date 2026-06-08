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Paraguay busca un billete a la repesca ante la líder Colombia, pero no depende de sí misma

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Asunción, 8 jun (EFE).- La selección femenina de fútbol de Paraguay recibirá este martes a la líder Colombia en búsqueda de un billete a la repesca de la Copa del Mundo de Brasil 2027, aunque no depende de sí misma y tendrá que ligar derrotas de Venezuela o Ecuador para alcanzar su objetivo.

Paraguay, con 10 puntos en 7 fechas, ocupa la quinta plaza de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, que ya tiene a las selecciones de Colombia y Argentina como clasificadas directas.

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Los combinados de Venezuela y Ecuador, ambos con 11 puntos, se sitúan en los puestos tercero y cuarto, que dan acceso a la repesca internacional que se disputará entre noviembre y diciembre próximos.

El martes, Venezuela visitará a la eliminada Uruguay, mientras que Ecuador recibirá a la escolta Argentina, un duelo que en el papel luce complicado para la Tri.

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Será la última fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol para todas las selecciones. Si Paraguay quiere acceder a uno de los boletos de la repesca, tendrá que empezar por ganar este martes a Colombia, líder de la tabla con 17 enteros.

Las paraguayas llegan al partido con la confianza en alto después de su goleada 0-8 a Bolivia de la fecha pasada, con la atacante Claudia Martínez en plan estelar.

Con todo, a la Albirroja no le favorece el historial ante las cafeteras, que han ganado los últimos cinco duelos entre ambas selecciones, cuatro de ellos por goleada.

Además, las paraguayas tendrán que emplearse a fondo para detener a las habilidosas Gisela Robledo y Linda Caicedo, las bazas más peligrosas del ataque colombiano y que en la competición han dejado destacadas actuaciones.

Caicedo, que juega en el Real Madrid, está convocada para el partido pese a que al parecer no se encuentra al tope físicamente después de salir en camilla en el encuentro del viernes anterior contra Uruguay debido a molestias en la pantorrilla derecha.

Paraguay: Alicia Bobadilla; Limpia Fretes, Tania Riso, Fiorela Martínez y Daysy Bareiro; Cindy Ramos, Dulce Quintana, Griselda Garay; Lice Chamorro, Claudia Martínez y Rebeca Fernández.

Seleccionador: Herminio Barrios Peña.

Colombia: Kate Tapia; Ana Guzmán, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias, Manuela Venegas; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya; Daniela Montoya, Leicy Santos, Gisela Robledo; Linda Caicedo.

Seleccionador: Ángelo Marsiglia.

Árbitro: Milagros Arruela (Perú).

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción, la capital de Paraguay.

Hora: 20:00 hora local (23:00 GMT). EFE

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