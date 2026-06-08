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El PP reclama la imputación de las hijas de Zapatero y de Ábalos y Koldo en el 'caso Plus Ultra'

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El PP ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que cite como investigadas a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García.

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el juez instructor, José Luis Calama, diera al partido de Alberto Núñez Feijóo el liderazgo de las acusaciones populares personadas en la causa.

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Los 'populares' consideran necesaria la imputación de las hijas del exlíder socialista, Laura y Alba Rodríguez, como administradoras solidarias y socias de la empresa What The Fav, incidiendo en que el juez la calificó como "elemento finalista del entramado" y "centro de redistribución de flujos económicos" de la presunta red de tráfico de influencias que habría liderado, según Calama, Zapatero.

"Han percibido, en sus cuentas personales --respecto de las cuales el investigado figura como autorizado--, las cantidades de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros, respectivamente", añaden.

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Y señalan que Zapatero "reconoció expresamente", al comparecer el pasado marzo en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, que "la incorporación de sus hijas al circuito de Análisis Relevante a través de What The Fav 'fue parte del acuerdo' con Julio Martínez Martínez", amigo del expresidente y también investigado.

A su juicio, esos hechos son presuntamente constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal.

El PP también reclama que se declare investigado a Ábalos porque el juez "lo identifica como destinatario directo y sujeto principal de la denominada 'vía Ábalos' de ejercicio de influencias, paralela a la 'vía Zapatero'".

"Las comunicaciones intervenidas evidencian que la cúpula de Plus Ultra organizó, desde el 23 de marzo de 2020, una estrategia específica para alcanzar al referido compareciente", con mensajes como "necesitamos llegar a Ábalos" o "a su mano derecha", señalan.

Añaden que su entonces asesor "operó como interlocutor permanente, comunicándole, entre otras, las gestiones del 7 de septiembre de 2020 ("Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo")".

Por ello, creen que Ábalos podría haber intervenido en presuntos delitos de tráfico de influencias pasivo, cohecho pasivo y, eventualmente, organización criminal.

Desde el PP apuntan igualmente a Koldo como "pieza fundamental" de la llamada 'vía Ábalos', "canalizando las gestiones de la red ante el Ministerio de Transportes y comunicando, en tiempo real, las actuaciones de Zapatero".

Señalan que "su agenda telefónica, obrante en autos, registra encuentros directos entre Zapatero y Ábalos", y le achacan presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal.

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