Espana agencias

Educación y sindicatos valencianos se reunirán el jueves tras analizar nuevo documento

Guardar
Google icon

València, 8 jun (EFE).- La Conselleria de Educación y los sindicatos de la mesa negociadora de la Comunitat Valenciana han acordado volver a verse este jueves a las 9 horas, una vez se haya remitido un documento definitivo con las incorporaciones debatidas hoy en una reunión que se ha prolongado durante once horas, y se haya votado por parte del profesorado o de las directivas de las organizaciones, según el sindicato.

En la negociación de este lunes, que ha tenido varios recesos y ha vuelto a ser retransmitida en directo por el canal de Youtube de la Generalitat a petición de la Conselleria de Educación, se han tratado punto por punto los bloques de simplificación burocrática, ratios, infraestructura, inclusión educativa, valenciano, plantillas y, finalmente, retribuciones.

PUBLICIDAD

Al finalizar la mesa sectorial que ha comenzado a las 10:50 horas, pasadas las diez de la noche, la consellera se ha comprometido a entregar los documentos con las incorporaciones este martes por la mañana antes del mediodía para que los sindicatos puedan someterlos a votación, en unos casos por parte de sus bases, y en otros de sus comités directivos, y han acordado volver a reunirse el jueves día 11 a las 9 de la mañana.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha afirmado que se puede "salvar el dinero y el honor" con un documento de adhesión al acuerdo ya firmado por ANPE y CSIF sobre la subida salarial progresiva a los docentes para llegar a 200 euros mensuales en 2028 y una adenda que explique el punto de la vinculación al IPC tras volver a mostrarse las dudas de si afecta solo a los últimos 50 euros o a todo el incremento.

PUBLICIDAD

STEPV ha cuestionado que la administración diga no tener fondos suficientes para acercarse más a sus reclamaciones y ha reclamado que se reabra ese acuerdo con información verdadera, algo que también ha pedido CCOO, que quiere garantías sobre cómo se va a hacer efectivo el compromiso, mientras que UGT ha considerado que la negociación salarial nace "desfasada" porque los docentes valencianos están en desventaja respecto a otras comunidades.

CSIF ha defendido que el acuerdo está "clarísimo" -200 euros indexados al IPC-, seis días de libre disposición y la desconexión digital, mientras que ANPE ha justificado que en este caso ha priorizado los tiempos cortos y las concreciones de 200 euros en 15 meses, aunque ha advertido de que en enero de 2028 reclamará una nueva revisión salarial.

Durante el bloque relativo al valenciano, los sindicatos mayoritarios han insistido en sus críticas al inmovilismo de la Conselleria respecto a la propuesta inicial y el debate general ha girado sobre todo en torno a la ley de libertad educativa.

Desde el STEPV se ha reiterado en pedir la derogación de la citada ley o al menos enmendarla, ANPE ha incidido en la necesidad de garantizar el grado de homologación que tendrán las nuevas titulaciones de capacitación, CSIF ha insistido en que aunque les gustaría que hubiera "más intensidad" en algunas medidas, el valenciano y el castellano deben servir "para entendernos, no para enfrentarnos", CCOO ha pedido la reversión y no la derogación de la ley de Libertad Educativa y UGT cree que el documento no plantea una estrategia integral de defensa del valenciano.

Respecto a las plantillas, los sindicatos han coincidido en pedir mayor concreción en el desglose sobre las nuevas 5.000 contrataciones del profesorado para definir cuántos irán por etapa o su distribución. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rego, Belarra y Maíllo condenan el asesinato de tres miembros del Frente Polisario

Infobae

3-1. Un triplete de Olise hace soñar a Francia

Infobae

2-1. Gakpo evita en el m.98 la derrota de Países Bajos ante Uzbekistán en Nueva York

Infobae

250 efectivos por tierra trabajan esta noche en el incendio de Villanueva (Huelva)

Infobae

Cinco personas heridas, una grave, en un accidente en Paracuellos del Jarama (Madrid)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

El papa León XIV se compromete con las víctimas de abusos sexuales a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar “seguro y espiritualmente sano”

Leire Díez rechaza que la UCO acceda a sus llamadas y mensajes entre 2020 y 2025 al considerar que es un periodo muy superior al de los hechos investigados

Los jóvenes de 16 a 22 años podrán recoger preservativos gratis en las farmacias

ECONOMÍA

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

El oro rompe su lógica de activo refugio: cae más de un 20% desde su récord y borra todo lo ganado en 2026 pese a la tensión geopolítica

DEPORTES

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros

Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz serán baja para el partido amistoso ante Perú: permanecerán el campo base para seguir con la recuperación