Educación y sindicatos valencianos se reunirán el jueves tras analizar nuevo documento

València, 8 jun (EFE).- La Conselleria de Educación y los sindicatos de la mesa negociadora de la Comunitat Valenciana han acordado volver a verse este jueves a las 9 horas, una vez se haya remitido un documento definitivo con las incorporaciones debatidas hoy en una reunión que se ha prolongado durante once horas, y se haya votado por parte del profesorado o de las directivas de las organizaciones, según el sindicato.

En la negociación de este lunes, que ha tenido varios recesos y ha vuelto a ser retransmitida en directo por el canal de Youtube de la Generalitat a petición de la Conselleria de Educación, se han tratado punto por punto los bloques de simplificación burocrática, ratios, infraestructura, inclusión educativa, valenciano, plantillas y, finalmente, retribuciones.

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Al finalizar la mesa sectorial que ha comenzado a las 10:50 horas, pasadas las diez de la noche, la consellera se ha comprometido a entregar los documentos con las incorporaciones este martes por la mañana antes del mediodía para que los sindicatos puedan someterlos a votación, en unos casos por parte de sus bases, y en otros de sus comités directivos, y han acordado volver a reunirse el jueves día 11 a las 9 de la mañana.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha afirmado que se puede "salvar el dinero y el honor" con un documento de adhesión al acuerdo ya firmado por ANPE y CSIF sobre la subida salarial progresiva a los docentes para llegar a 200 euros mensuales en 2028 y una adenda que explique el punto de la vinculación al IPC tras volver a mostrarse las dudas de si afecta solo a los últimos 50 euros o a todo el incremento.

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STEPV ha cuestionado que la administración diga no tener fondos suficientes para acercarse más a sus reclamaciones y ha reclamado que se reabra ese acuerdo con información verdadera, algo que también ha pedido CCOO, que quiere garantías sobre cómo se va a hacer efectivo el compromiso, mientras que UGT ha considerado que la negociación salarial nace "desfasada" porque los docentes valencianos están en desventaja respecto a otras comunidades.

CSIF ha defendido que el acuerdo está "clarísimo" -200 euros indexados al IPC-, seis días de libre disposición y la desconexión digital, mientras que ANPE ha justificado que en este caso ha priorizado los tiempos cortos y las concreciones de 200 euros en 15 meses, aunque ha advertido de que en enero de 2028 reclamará una nueva revisión salarial.

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Durante el bloque relativo al valenciano, los sindicatos mayoritarios han insistido en sus críticas al inmovilismo de la Conselleria respecto a la propuesta inicial y el debate general ha girado sobre todo en torno a la ley de libertad educativa.

Desde el STEPV se ha reiterado en pedir la derogación de la citada ley o al menos enmendarla, ANPE ha incidido en la necesidad de garantizar el grado de homologación que tendrán las nuevas titulaciones de capacitación, CSIF ha insistido en que aunque les gustaría que hubiera "más intensidad" en algunas medidas, el valenciano y el castellano deben servir "para entendernos, no para enfrentarnos", CCOO ha pedido la reversión y no la derogación de la ley de Libertad Educativa y UGT cree que el documento no plantea una estrategia integral de defensa del valenciano.

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Respecto a las plantillas, los sindicatos han coincidido en pedir mayor concreción en el desglose sobre las nuevas 5.000 contrataciones del profesorado para definir cuántos irán por etapa o su distribución. EFE