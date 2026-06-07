Vollering remonta a Van der Breggen en la última etapa y gana su primera 'maglia rosa'

Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- La ciclista neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - Suez) se hizo con el maillot rosa de ganadora del Giro femenino tras la novena y última etapa, de 145 kilómetros, después de un ataque en el último puerto en el que logró dejar atrás a su compatriota Anna van der Breggen (SD Worx).

La vigente campeona de Europa suma su primera 'maglia rosa' a un palmarés en el que ya brillaban un Tour de Francia y dos Vueltas a España. Esta temporada, ya había ganado la Volta a la Comunitat Valenciana, la Omloop Nieuwsblad, el Tour de Flandes, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja.

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El podio de la general lo completaron Antonia Niedermaier (CANYON), a 35 segundos, y Anna van der Breggen (SD Worx), a 1:39. La victoria de etapa, la cual no peleó Vollering, fue para la italiana Elisa Longo Borghini (UAE). Segunda fue Niamh Fisher-Black (Lidl), y tercera, Niedermaier.

La mayor dificultad de la jornada se coronaba a falta de 90,8 kilómetros para la meta: la subida al Montoso, un puerto de primera categoría con 8,9 kilómetros de largo y una pendiente media del 9,4 %. Después, un recorrido ligeramente ondulado, con dos puertos cortos y tendidos (Paesana y Brondello) antes de la meta final.

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El pelotón, liderado por el SD Worx de la 'maglia rosa' Anna van der Breggen, llegó reunido al comienzo de la subida. Desde el comienzo del ascenso, las candidatas a la clasificación general subieron el ritmo. Demi Vollering (FDJ - Suez), a 49 segundos de la líder de la general antes de la última jornada, asumió la responsabilidad de endurecer el ascenso para hacer daño a Van der Breggen.

En la parte intermedia del puerto, ya solo quedaban diez ciclistas al frente: Elisa Longo Borghini (UAE), Antonia Niedermaier (CANYON), Magdeleine Vallieres (EF Education), Demi Vollering, Lauren Dickson (FDJ - Suez), Niamh Fisher-Black, Isabella Holmgren (Lidl), Anna van der Breggen, Valentina Cavallar (SD Worx) y Femke de Vries (Visma).

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Sin embargo, también Vallieres, Cavallar y Dickson fueron cayendo antes de coronar el Montoso. Las favoritas restantes llegaron a la cima al mismo tiempo, después de una subida de más de media hora: Longo Borghini, Niedermaier, Vollering, Fisher-Black, Holmgren, Van der Breggen y De Vries eran las supervivientes. Entonces, en el descenso, Elisa Longo Borghini realizó un ataque al que se sumaron Antonia Niedermaier y Niamh Fisher-Black.

El grupo se disgregó, con De Vries quedándose en tierra de nadie por detrás del trío de cabeza y Dickson reenganchándose a su compañera Vollering, quien había formado grupo con Van der Breggen y Holmgren. Las tres de delante alcanzaron más de dos minutos de ventaja sobre la primera y la segunda de la general, lo que convertía a Niedermaier (tercera antes de esta etapa, a 1:20 de Van der Breggen) en líder virtual de la carrera.

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Vollering y Van der Breggen se pusieron a trabajar conjuntamente para recuperar sus opciones de 'maglia rosa', avanzando a un ritmo que Holmgren no pudo seguir. Las líderes de FDJ y SD Worx, acompañadas por Dickson, alcanzaron también a De Vries y redujeron la diferencia hasta estabilizarla ligeramente en torno a ese 1:20 que separaba a Van der Breggen de Niedermaier en la general.

La colaboración terminó en la colletta di Brondello (6,9 kilómetros al 6,5 %), último puerto del día. Vollering atacó en la subida, dejó atrás a sus compatriotas y se fue en solitario hacia el trío de cabeza, metiéndole cerca de treinta segundos a Van der Breggen y De Vries antes de coronar.

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La campeona de Europa alcanzó a las tres de delante a falta de 28 kilómetros para la meta. Con 31 segundos de ventaja sobre Niedermaier en la general, ahora era ella la líder virtual de la carrera. Además, la del FDJ - Suez se aseguró los seis segundos de bonificación del esprint intermedio.

En la llegada, con más de dos minutos de ventaja sobre el grupo formado por Van der Breggen y De Vries, Vollering no peleó la victoria de etapa, que finalmente fue para Elisa Longo Borghini. La neerlandesa entró cuarta en la meta, visiblemente emocionada. Van der Breggen, con el rosa perdido, entró en meta 2:22 minutos más tarde. EFE

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