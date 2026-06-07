La participación en las elecciones del Real Madrid alcanza el 31,7 % a las 17:00 horas

Madrid, 7 jun (EFE).- El Real Madrid facilitó este domingo el segundo dato de participación de las elecciones a presidente entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, que indica que a las 17.00, ocho horas después de abrirse las urnas, habían depositado la papeleta 23.593 socios, lo que supone un 31,37 por ciento del total con derecho a voto.

El club blanco, a través de un comunicado, facilitó un segundo índice de participación en los comicios a través de las 60 urnas instaladas en el pabellón de baloncesto en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, que permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas.

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Las elecciones, en las que compiten Florentino Pérez y Enrique Riquelme tienen un censo total de 75.214 socios, por lo que aún restan por votar 51.621 hasta el cierre de las urnas, dentro de menos de tres horas, cuando comenzará el recuento que designe al ganador. EFE