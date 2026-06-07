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Localizan un cuerpo en la playa de Almassora (Castellón) donde desapareció un menor

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València, 7 jun (EFE).- La Guardia Civil de Castellón ha informado este domingo del hallazgo de un cuerpo a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y aproximadamente a 300 metros de la línea de costa donde desapareció un menor de edad el pasado jueves.

El equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado a la zona para la identificación del cuerpo, que podría corresponderse con el del desaparecido, según las mismas fuentes.

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El hallazgo del cadáver se ha producido alrededor de las 16:20 horas por parte de los buzos de la Guardia Civil.

El dispositivo de búsqueda se ha mantenido activo desde la desaparición, tanto por mar como por aire y tierra, con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Marítimo Provincial, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Aérea de la Guardia Civil. EFE

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