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El balonmano español rinde homenaje al histórico Calpisa en los prolegómenos de la final

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Alicante, 7 jun (EFE).- La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) rindió este domingo homenaje al histórico Calpisa de Alicante en los prolegómenos de la final de la Copa del Rey que enfrentará al Barça y al Bidasoa en el Centro de Tecnificación de Alicante.

El acto sirvió para reconocer a una de las etapas más brillantes del balonmano español, protagonizada por el Calpisa, que posteriormente compitió bajo la denominación de Tecnisán, y que dominó la competición nacional durante los años 70 y 80.

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Entre los 15 jugadores reconocidos han estado leyendas del balonmano, como Nacho Novoa, Javier Cabanas, Juan Francisco Muñoz Melo, José Luis Soriano ‘Poli’ o Mario Hernández o Juan Pedro De Miguel, ya fallecido, entre otros.

El conjunto alicantino firmó una época de referencia en el deporte español con un palmarés de cuatro Ligas, cinco Copas del Rey y una Recopa de Europa, además de dos subcampeonatos de Liga y uno de Copa, consolidando a Alicante como uno de los grandes focos del balonmano nacional en aquel periodo.

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La ceremonia reunió a exjugadores, representantes institucionales y miembros de la federación, en un ambiente de recuerdo y puesta en valor de una generación que marcó una era en la élite del balonmano español ante la admiración del pabellón y de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

Muy cerca del escenario del homenaje, a apenas un centenar de metros del Centro de Tecnificación, se encuentra el pabellón Pitiu Rochel, sede habitual del Horneo Alicante en competición liguera, que lleva el nombre del histórico jugador y posteriormente entrenador del Calpisa, figura emblemática de aquella época dorada del balonmano en la ciudad. EFE

pvb/cta/jl

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