Un centro cultural reconvertido en capilla para consagrar hostias para la misa del papa

Madrid, 7 jun (EFE).- El centro cultural Fernán Gómez, en la plaza Colón de Madrid, se ha reconvertido este domingo en capilla para consagrar parte de las hostias que se repartirán en la misa que el papa celebrará en las inmediaciones y organizar desde aquí a algunos de los ministros y ministras de comunión.

Este centro cultural es uno de los lugares habilitados para consagrar las hostias para la misa junto a cinco iglesias de la zona: la parroquia de San José, la basílica de Jesús de Medinaceli, la parroquia de San Jerónimo el Real, la parroquia de San Manuel y San Benito y la parroquia de Santa Bárbara.

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Todos estos lugares han previsto la celebración de una misa a las ocho de la mañana para consagrar las hostias que se repartirán en la multitudinaria misa que el papa León XIV presidirá posteriormente en la plaza de Cibeles de Madrid y los alrededores, a partir de las diez de la mañana.

"Es imposible que el papa pueda consagrar todas las formas (...) este método es más ágil y rápido", explica a EFE Javier Gutiérrez, laico responsable de la capilla provisional instalada en una de las salas de teatro del centro cultural Fernán Gómez.

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En la entrada del centro cultural, Javier ha estado repartiendo junto a un equipo de personas las cruces de madera que identificarán a los ministros y ministras de comunión, quienes han ido llegando a este punto desde las siete y media de la mañana identificándose para poder tachar sus nombres de una lista.

Entre los alrededor de 200 ministros y ministras adjudicados a este centro cultural hay personas laicas, sacerdotes, religiosas y seminaristas como Sergio, de 24 años, procedente de la diócesis de Ibiza y para el que poder dar la comunión es "una alegría y una responsabilidad muy grande", más aun en una misa como la de este domingo, oficiada por el papa.

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Otra de las ministra de comunión es Belén, laica de la parroquia de San Francisco de Borja, en Madrid, y que también está muy ilusionada con su misión.

"Me hace muchísima ilusión poder ayudar con una iglesia tan grande y ver a tanta gente tan emocionada, tan involucrada por la visita del papa", comenta a EFE.

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En la misa que presidirá León XIV por la festividad del Corpus Christi está previsto que repartan 460.000 hostias consagradas en los distintos puntos habilitados 500 sacerdotes y 1.800 ministros extraordinarios.

Lo harán con la ayuda de equipos de voluntarios que desplegarán paraguas en los lugares donde se entregará la comunión. EFE

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