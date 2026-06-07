El papa llega en papamóvil a Cibeles para celebrar la multitudinaria misa

Madrid, 7 jun (EFE).- El papa León XIV ha llegado a la plaza de Cibeles tras un recorrido en papamóvil para presidir la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi en el que se espera que sea el acto más multitudinario de su visita a España.

Pasadas las 09:00 horas el papa ha salido de la Nunciatura en un coche cerrado y minutos después, en el Instituto Ramiro de Maeztu, ha descendido del vehículo y se ha subido al papamóvil para iniciar su recorrido por la calle Serrano.

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Desde primera hora de la mañana, eran muchos los ciudadanos que se dirigían caminando hacia Cibeles y se sorprendían al ver aparcado el papamóvil y varios centenares han optado por agolparse y esperar para ver de cerca al santo padre.

Entre gritos de “viva el papa” y aplausos, el papamóvil ha comenzado a rodar, mientras León XIV bendecís a los presentes

“Pues ha sido visto y no visto”, ha sentenciado un poco decepcionado Manuel, un jubilado madrileño, que se declara fan de este papa.

Tras su paso por Serrano y Colón, el papa ha sido recibido en Cibeles con aplausos y vivas por los cientos de miles de personas que asisten a la misa.

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El pontífice ha pasado por la plaza y ha hecho un recorrido por los aledaños para saludar a toda la multitud que estaba en esa zona.

El papamóvil se ha detenido en más de una ocasión, para bendecir por ejemplo a algunos bebés que le acercaban hasta el vehículo miembros de su escolta.

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Tras llegar a Cibeles, el papa va a recibir de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad.

Los reyes asisten a esta misa junto a la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Por parte del Gobierno están la ministra de Educación, Milagros Tolón.

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