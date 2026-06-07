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Pradales, a los ertzainas: la sociedad os apoya, pero es exigente con vuestras actuaciones

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Vitoria, 7 jun (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado a los ertzainas que la sociedad les apoya, aunque, a su vez, "la misma sociedad vasca que confía en vosotros es y será siempre exigente con vuestras actuaciones".

El lehendakari, acompañado por el consejero de seguridad, Bingen Zupiria, ha presidido en la academia de Arkaute (Álava) el acto anual de reconocimiento al mérito policial y de homenaje a los agentes fallecidos en servicio y asesinados por ETA.

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Pradales ha recordado a los dos primeros agentes de la antigua Ertzaña asesinados, Jesús Ortuzar y José Luis Ibáñez, en 1936 en Getxo, en el bombardeo de una zona humanitaria destinada a la repatriación de extranjeros. Medio siglo después, ETA llegó a asesinar a 15 ertzainas.

"Rendimos homenaje a todas y todos los ertzainas fallecidos en acto de servicio, en defensa de Euskadi, la democracia y la libertad. A las víctimas del totalitarismo franquista y a las del terrorismo de ETA", ha señalado el lehendakari, que también ha tenido un recuerdo a los cinco policías forales navarros que fallecieron el pasado miércoles en un accidente en la A-8.

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En un momento en el que ha habido algunas polémicas por actuaciones de los agentes, como en el aeropuerto de Loiu con miembros de la flotilla a Gzaza, el lehendakari ha dicho a los presentes que la sociedad vasca les ha encomendado una gran responsabilidad: "garantizar su seguridad. No basta con cumplir órdenes, es fundamental tener criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia. Es decir, guiarse por la guía ética y deontológica que siempre ha caracterizado a este cuerpo".

Pero, "al igual que la sociedad vasca os exige, se autoimpone también una obligación: defender a su policía y creer en ella. Nuestra sociedad no va a permitir nunca la instrumentalización de la Ertzaintza".

"No va a permitir que se utilice como arma política, ni por unos ni por otros. Ni por los que jamás han creído en una policía vasca, ni por aquellos que la han combatido y despreciado durante décadas, en contra de una convivencia pacífica", ha dicho el lehendakari.

El lehendakari también ha tenido palabras de agradecimiento para el jefe de la Ertzaintza, el superintendente Josu Bujanda, que ha cumplido 65 años y se jubilará próximamente. EFE

(foto)

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