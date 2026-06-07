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Entrenadores del Mundial 2026

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Madrid, 7 jun (EFE).- Relación de entrenadores del Mundial 2026:

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EDAD

ALEMANIA

Julian Nagelsmann (GER)

22.09.23

23.07.87 (38)

ARABIA SAUDÍ

Georgios Donis (GRE)

23.04.26

22.10.69 (56)

ARGELIA

Vladimir Petkovic (BIH)

29.02.24

05.03.63 (62)

ARGENTINA

Lionel Scaloni (ARG)

02.08.18

16.05.78 (48)

AUSTRALIA

Tony Popovic (AUS)

23.09.24

04.07.73 (52)

AUSTRIA

Ralf Rangnick (GER)

29.04.22

29.06.58 (67)

BÉLGICA

Rudi Garcia (FRA)

24.01.25

20.02.64 (62)

BOSNIA Y HERZ.

Sergej Barbarez (BIH)

19.04.24

17.09.71 (54)

BRASIL

Carlo Ancelotti (ITA)

12.05.25

10.06.59 (66)

CABO VERDE

Bubista (CPV)

29.01.20

06.01.70 (56)

CANADÁ

Jesse Marsch (USA)

13.05.24

08.11.73 (52)

CATAR

Julen Lopetegui (ESP)

01.05.25

28.08.66 (59)

COLOMBIA

Néstor Lorenzo (ARG)

02.06.22

26.02.66 (60)

COREA

Hong Hyung-Bo (KOR)

08.07.24

12.02.69 (57)

COSTA MARFIL

Emerse Fae (CIV)

24.01.24

24.01.84 (42)

CROACIA

Zlatko Dalic (CRO)

07.10.17

26.10.66 (59)

CURAZAO

Dick Advocaat (NED)

16.01.24 a 23.02.26 y desde 13.05.26

23.11.47 (78)

ECUADOR

Sebastián Beccacece (ARG)

01.08.24

17.12.80 (45)

EGIPTO

Hossam Hassan (EGY)

10.02.24

10.08.66 (59)

ESCOCIA

Steve Clarke (SCO)

20.05.19

29.08.63 (62)

ESPAÑA

Luis de la Fuente (ESP)

08.12.22

21.06.61 (64)

EEUU

Mauricio Pochettino (ARG)

10.09.24

02.03.72 (54)

FRANCIA

Didier Deschamps (FRA)

08.07.12

15.10.68 (57)

GHANA

Carlos Queiroz (POR)

13.04.26

01.03.53 (73)

HAITÍ

Sebastien Migne (FRA)

08.03.24

10.11.72 (53)

INGLATERRA

Thomas Tuchel (GER)

16.10.24

29.08.73 (52)

IRAK

Graham Arnold (AUS)

09.05.25

03.08.63 (62)

IRÁN

Amir Ghalendei (IRN)

12.03.23

22.11.63 (62)

JAPÓN

Hajime Moriyasu (JPN)

26.07.18

23.08.68 (57)

JORDANIA

Jamal Sellami (MAR)

22.06.24

06.10.70 (55)

MARRUECOS

Mohamed Ouahbi (MAR)

05.03.26

07.09.76 (49)

MÉXICO

Javier Aguirre (MEX)

22.07.24

01.12.58 (67)

NORUEGA

Stale Solbakken (NOR)

03.12.20

27.02.68 (58)

NUEVA ZELANDA

Darren Bazeley (ENG)

03.07.23

05.10.72 (53)

PAÍSES BAJOS

Ronald Koeman (NED)

06.04.22

21.03.63 (63)

PANAMÁ

Thomas Christiansen (ESP)

22.07.20

11.03.73 (53)

PARAGUAY

Gustavo Alfaro (ARG)

15.08.24

1408.62 (63)

PORTUGAL

Roberto Martínez (ESP)

09.01.23

13.07.73 (52)

R. CHECA

Miroslav Koubek (CZE)

19.12.25

01.09.51 (74)

RD CONGO

Sebastien Desabre (FRA)

08.08.22

02.08.76 (49)

SENEGAL

Pape Thiaw (SEN)

14.12.24

05.02.81 (45)

SUDÁFRICA

Hugo Broos (BEL)

05.05.21

10.04.52 (74)

SUECIA

Graham Potter (ENG)

20.10.25

20.05.75 (50)

SUIZA

Murat Yakin (SUI)

09.08.21

15.09.74 (51)

TÚNEZ

Sabri Lamouchi (FRA)

14.01.26

09.11.71 (54)

TURQUÍA

Vincenzo Montella (ITA)

27.09.23

18.06.74 (51)

URUGUAY

Marcelo Bielsa (ARG)

15.05.23

21.07.55 (70)

UZBEKISTÁN

Fabio Cannavaro (ITA)

06.10.25

13.09.73 (52)

EFE

jap/og/cmm

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