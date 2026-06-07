Madrid, 7 jun (EFE).- Relación de entrenadores del Mundial 2026:
SELECCIÓN
SELECCIONADOR
DESDE
EDAD
ALEMANIA
Julian Nagelsmann (GER)
22.09.23
23.07.87 (38)
ARABIA SAUDÍ
Georgios Donis (GRE)
23.04.26
22.10.69 (56)
ARGELIA
Vladimir Petkovic (BIH)
29.02.24
05.03.63 (62)
ARGENTINA
Lionel Scaloni (ARG)
02.08.18
16.05.78 (48)
AUSTRALIA
Tony Popovic (AUS)
23.09.24
04.07.73 (52)
AUSTRIA
Ralf Rangnick (GER)
29.04.22
29.06.58 (67)
BÉLGICA
Rudi Garcia (FRA)
24.01.25
20.02.64 (62)
BOSNIA Y HERZ.
Sergej Barbarez (BIH)
19.04.24
17.09.71 (54)
BRASIL
Carlo Ancelotti (ITA)
12.05.25
10.06.59 (66)
CABO VERDE
Bubista (CPV)
29.01.20
06.01.70 (56)
CANADÁ
Jesse Marsch (USA)
13.05.24
08.11.73 (52)
CATAR
Julen Lopetegui (ESP)
01.05.25
28.08.66 (59)
COLOMBIA
Néstor Lorenzo (ARG)
02.06.22
26.02.66 (60)
COREA
Hong Hyung-Bo (KOR)
08.07.24
12.02.69 (57)
COSTA MARFIL
Emerse Fae (CIV)
24.01.24
24.01.84 (42)
CROACIA
Zlatko Dalic (CRO)
07.10.17
26.10.66 (59)
CURAZAO
Dick Advocaat (NED)
16.01.24 a 23.02.26 y desde 13.05.26
23.11.47 (78)
ECUADOR
Sebastián Beccacece (ARG)
01.08.24
17.12.80 (45)
EGIPTO
Hossam Hassan (EGY)
10.02.24
10.08.66 (59)
ESCOCIA
Steve Clarke (SCO)
20.05.19
29.08.63 (62)
ESPAÑA
Luis de la Fuente (ESP)
08.12.22
21.06.61 (64)
EEUU
Mauricio Pochettino (ARG)
10.09.24
02.03.72 (54)
FRANCIA
Didier Deschamps (FRA)
08.07.12
15.10.68 (57)
GHANA
Carlos Queiroz (POR)
13.04.26
01.03.53 (73)
HAITÍ
Sebastien Migne (FRA)
08.03.24
10.11.72 (53)
INGLATERRA
Thomas Tuchel (GER)
16.10.24
29.08.73 (52)
IRAK
Graham Arnold (AUS)
09.05.25
03.08.63 (62)
IRÁN
Amir Ghalendei (IRN)
12.03.23
22.11.63 (62)
JAPÓN
Hajime Moriyasu (JPN)
26.07.18
23.08.68 (57)
JORDANIA
Jamal Sellami (MAR)
22.06.24
06.10.70 (55)
MARRUECOS
Mohamed Ouahbi (MAR)
05.03.26
07.09.76 (49)
MÉXICO
Javier Aguirre (MEX)
22.07.24
01.12.58 (67)
NORUEGA
Stale Solbakken (NOR)
03.12.20
27.02.68 (58)
NUEVA ZELANDA
Darren Bazeley (ENG)
03.07.23
05.10.72 (53)
PAÍSES BAJOS
Ronald Koeman (NED)
06.04.22
21.03.63 (63)
PANAMÁ
Thomas Christiansen (ESP)
22.07.20
11.03.73 (53)
PARAGUAY
Gustavo Alfaro (ARG)
15.08.24
1408.62 (63)
PORTUGAL
Roberto Martínez (ESP)
09.01.23
13.07.73 (52)
R. CHECA
Miroslav Koubek (CZE)
19.12.25
01.09.51 (74)
RD CONGO
Sebastien Desabre (FRA)
08.08.22
02.08.76 (49)
SENEGAL
Pape Thiaw (SEN)
14.12.24
05.02.81 (45)
SUDÁFRICA
Hugo Broos (BEL)
05.05.21
10.04.52 (74)
SUECIA
Graham Potter (ENG)
20.10.25
20.05.75 (50)
SUIZA
Murat Yakin (SUI)
09.08.21
15.09.74 (51)
TÚNEZ
Sabri Lamouchi (FRA)
14.01.26
09.11.71 (54)
TURQUÍA
Vincenzo Montella (ITA)
27.09.23
18.06.74 (51)
URUGUAY
Marcelo Bielsa (ARG)
15.05.23
21.07.55 (70)
UZBEKISTÁN
Fabio Cannavaro (ITA)
06.10.25
13.09.73 (52)
EFE
jap/og/cmm
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