Muere un conductor al caer por un barranco tras volcar su coche en La Palma

Santa Cruz de Tenerife, 7 jun (EFE).- Un hombre de 32 años ha muerto tras volcar con su vehículo y precipitarse posteriormente por un barranco en el municipio de Santa Cruz de La Palma, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

El vuelco se registró a las 23:38 horas del sábado en el trazado de la Vía Exterior de la capital palmera y el hombre logró abandonar el automóvil por sus propios medios, pero sufrió una caída por un desnivel de unos diez metros mientras deambulaba por las inmediaciones del lugar del siniestro.

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Efectivos de Bomberos de La Palma intervinieron en la zona para efectuar el rescate del afectado y facilitar su acceso hasta una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Personal sanitario del SUC y de Atención Primaria prestaron la primera asistencia al hombre, que presentaba politraumatismos de carácter grave, y fue evacuado de urgencia hacia el hospital.

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El paciente ingresó en el hospital en estado crítico y falleció poco después a causa de la gravedad de las lesiones sufridas.

La Guardia Civil instruyó el atestado correspondiente y la Policía Nacional asumió las diligencias judiciales derivadas del fallecimiento.

El operativo de emergencias contó además con el apoyo de la Policía Local, medios de Protección Civil y el personal de vigilancia de los túneles de la vía. EFE

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