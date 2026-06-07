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El Melilla Torreblanca golea al STV Roldán en el primer partido de semifinales

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El Melilla CD Torreblanca ha goleado por 4-1 al STV Roldán en el primer partido de semifinales de la Primera Iberdrola femenina de fútbol sala, disputado en el pabellón Javier Imbroda.

El cuadro melillense, campeón de la Copa de la Reina, venció con un doblete de la brasileña Emilly Marcondes y dianas de su compatriota Amandinha y de la argentina Silvina Nava. Por el STV Roldán anotó Cecilia.

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El segundo encuentro se disputará el próximo sábado a partir de las 10.45 horas en la cancha del equipo murciano.

En la otra eliminatoria de semifinales, el Futsi Navalcarnero tomó ventaja ante el Poio Pescamar al imponerse el sábado en la tanda de penaltis (3-1) tras acabar el encuentro 3-3. EFE

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