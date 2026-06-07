Feijóo pide el voto para Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones en Perú

Madrid, 7 jun (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este domingo su apoyo a la candidata conservadora Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Perú, en las que se enfrenta al aspirante izquierdista, Roberto Sánchez.

En un mensaje dirigido especialmente a los peruanos residentes en España, Feijóo ha afirmado que Perú afronta unos comicios "decisivos" en los que está en juego "el futuro del país" y ha asegurado que Fujimori "posee la capacidad y el compromiso para defender la libertad, la democracia y la prosperidad de todos los peruanos".

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"Os pido que participéis y que respaldéis con vuestro voto a Keiko, la verdad que creo que es la mejor opción", ha señalado el dirigente popular, quien ha destacado el "trabajo", el "esfuerzo" y la "honestidad" de la comunidad peruana en España.

La candidata presidencia de Fuerza Popular concurre por cuarta vez a unas elecciones presidenciales y llega a la segunda vuelta en máxima igualdad frente a Sánchez.

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El respaldo de Feijóo se suma al expresado esta semana por un grupo de 14 expresidentes iberoamericanos integrados en el Grupo Libertad y Democracia, entre ellos el expresidente español Mariano Rajoy. EFE