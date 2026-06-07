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El Atlético Nacional sueña con una remontada épica

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Bogotá, 7 jun (EFE).- El Atlético Nacional buscará una remontada épica este lunes cuando reciba al Junior en el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura de Colombia, al que los barranquilleros llegan con una gran ventaja tras ganar 3-0 el duelo de ida el martes pasado.

En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el equipo verdolaga, dirigido por Diego Arias, intentará recortar la amplia diferencia, para lo cual será clave lo que puedan hacer en ataque el goleador Alfredo Morelos, el creativo Juan Manuel Rengifo y los extremos Eduard Bello y Nicolás Rodríguez.

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"Cometimos errores, errores que no teníamos que cometer. Y es una final, en una final no se cometen errores. Somos conscientes", expresó Morelos tras el encuentro de ida y apuntó: "Vamos a trabajar para que se nos dé en Medellín. Hay que cometer menos errores, llegar al gol y remontar este 3-0".

El equipo local mantendrá las bajas del partido de ida, que son la del portero David Ospina, que está con la selección colombiana para el Mundial, y el veterano lateral argentino Milton Casco, ausente por lesión.

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Se espera, sin embargo, que reaparezca el central Simón García tras recuperarse de una "enfermedad general" y reemplace en la alineación titular a César Haydar, que no tuvo su mejor presentación en la ida.

El Junior afronta el encuentro motivado tras la victoria en el partido de ida y encontró su amuleto en el veterano delantero Luis Fernando Muriel, que jugó su mejor partido desde que fichó por el equipo en enero y espera repetir la actuación en Medellín.

El equipo barranquillero, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, contará para este partido con todas sus figuras, entre las que destacan, además de Muriel, el portero Mauro Silveira, los defensores Daniel Rivera yFabián Ángel, y los extremos Cristian Barrios y Bryan Castrillón.

"Viene la parte más difícil. Tenemos que abstraernos de triunfalismo, no nos podemos distraer, a nosotros no nos sobra nada, no nos ha sobrado nada y así tenemos que llegar a Medellín. La alegría, el orgullo de estar en este equipo y tener un grupo de jugadores como estas personas", afirmó Arias tras el partido de ida.

Lo ocurrido en esta serie recuerda lo sucedido en la final del Torneo Finalización de 2004, cuando el Junior le ganó 3-0 la ida a su rival, que remontó en la vuelta y ganó 5-2, por lo que forzó los penaltis en los que, finalmente, los barranquilleros se coronaron campeones.

- Alineaciones probables:

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias.

Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento; Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel.

Entrenador: Alfredo Arias.

Estadio: Atanasio Girardot, de Medellín.

Hora: 17.00 hora local (22.00 GMT). EFE

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