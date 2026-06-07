El Liceo, primer finalista de la OK Liga; el Igualada fuerza el quinto partido

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El Hockey Club Liceo se convirtió este domingo en el primer finalista por el título de la OK Liga tras imponerse al Calafell La Menorquina en el cuarto partido (3-4), mientras que en la otra eliminatoria el Igualada Rigat remontó al Barça (2-1) y forzó el quinto y definitivo encuentro.

Será la segunda final consecutiva para el conjunto liceísta, que aspira a completar un doblete tras conquistar la Copa del Rey hace unos meses y lograr el título liguero, que no gana desde 2022.

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El cuarto duelo ante el Calafell volvió a reflejar la máxima igualdad que ha marcado toda la serie. El encuentro llegó empatado 3-3 a falta de dos minutos, con todo encaminado hacia una nueva prórroga, como ya ocurrió en el tercer partido.

Sin embargo, a 1:38 del final apareció el capitán del conjunto gallego, 'Dava' Torres, para desequilibrar la eliminatoria con el definitivo 3-4 que da el pase a la final al equipo que dirige Juan Copa y apea a la gran revelación del curso.

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Y para conocer a su rival en la final aún tendrá que esperar, ya que la eliminatoria entre el Igualada y el Barça se decidirá en un quinto y definitivo partido.

Todo parecía encarrilado para el conjunto azulgrana cuando Sergi Llorca adelantó al vigente campeón a falta de diez minutos, rompiendo así el equilibrio del encuentro y situando al equipo a un paso de su cuarta final consecutiva. Pero el desenlace cambió por completo en un pabellón de Les Comes abarrotado, que empujó a los locales en el momento clave.

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En menos de un minuto, el cuadro arlequinado dio la vuelta al choque: primero Biel Llanes firmó el empate y, acto seguido, Marc Carol completó la remontada. El Barça intentó reaccionar en busca de un gol que forzara la prórroga, pero se encontró con un equipo local bien replegado y solidario en defensa, capaz de resistir hasta el final.

Con esta victoria, la serie se prolonga hasta el quinto encuentro, previsto en principio para el próximo martes, aunque su fecha definitiva queda en el aire debido a la posible coincidencia con el inicio de la semifinal de baloncesto entre el Barça y La Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana. EFE

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