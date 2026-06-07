El español Marc Márquez logra su primera victoria de la temporada

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado su primera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Hungría de MotoGP, disputado en el circuito de Balaton Park, por delante de su compatriota Pedro Acosta (KTM RC 16) y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26). EFE
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