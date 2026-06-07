Crece la participación en las elecciones del Real Madrid: el 16,8 % a las 13.00 horas

Madrid, 7 jun (EFE).- El Real Madrid facilitó este domingo el primer dato de participación de las elecciones a presidente entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, que indica que a las 13.00, cuatro horas después de abrirse las urnas, habían depositado la papeleta 12.651 socios, lo que supone un 16,82 por ciento del total con derecho a voto, un dato mayor que en las últimas celebradas en 2006.

El club blanco, mediante un comunicado, facilitó un primer índice de participación en los comicios a través de las 60 urnas instaladas en el pabellón de baloncesto en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, que permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas.

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En comparación con las últimas elecciones celebradas en julio de 2006, el índice de votos ha aumentado notablemente, puesto que en aquella ocasión, a las 14.00 horas, habían depositado la papeleta 7.492 socios, un 11,29 por ciento del censo, compuesto por 66.377 afiliados.

En los comicios de 2004, la cantidad de votantes se situó en 12.877 (19,75 por ciento) a las 14.00 horas.

Las elecciones en las que compiten Florentino Pérez y Riquelme tiene un censo de 75.214 socios.

La previsión es que el Real Madrid vuelva a informar de la participación a las 17.00 horas. EFE

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