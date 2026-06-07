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Marc Márquez, Manuel González y Máximo Quiles brillan en Balaton Park

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Los españoles Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Manuel González (Kalex) y Máximo Quiles (KTM) han brillado al vencer el Gran Premio de Hungría de motociclismo en sus respectivas categorías.

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Marc Márquez, vigente campeón del mundo, ha demostrado que está de vuelta al vencer en el circuito Balaton Park, con lo que suma la victoria número cien de su carrera deportiva y la primera de la temporada, a pesar de la oposición inicial del también español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), que no pudo hacer frente a la superioridad de la Ducati del campeón y tuvo que conformarse con el segundo puesto.

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) acabó en el tercer peldaño del podio.

El vigente campeón del mundo, que no ganaba desde la carrera de San Marino de 2025, llegó a Hungría octavo a 102 puntos de distancia del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que se cayó en la primera curva de la carrera, y se marcha quinto, camino de la República Checa, a 72.

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Y eso que Marc Márquez derrapó en el momento de la salida, pero supo recuperarse rápidamente para entrar líder en la curva de final de recta, aunque luego le superó Acosta, pero ya en esa primera curva quedaban fuera de carrera los dos primeros de la clasificación del mundial, los pilotos oficiales de Aprilia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín.

El campeón del mundo de MotoGP en 2024 no pudo controlar su moto en la frenada de final de recta y su caída se llevó por delante a los italianos Fabio di Giannantonio y Marco Bezzecchi, y a los españoles Fermín Aldeguer y Raúl Fernández.

Di Giannantonio pudo regresar a la carrera, que acabó en la duodécima posición, mientras que los otros cuatro pilotos se tuvieron que retirar y Bezzecchi y Martín acabaron pasando por la clínica del circuito.

Acosta consiguió comandar la carrera casi hasta su ecuador y aunque le devolvió el adelantamiento a Márquez en varias ocasiones, al final no pudo evitar que el campeón le superase camino de la primera victoria de la temporada y la número cien de su carrera deportiva, cuando hace 16 años y un día de su primer triunfo en los 125 c.c.

En cuanto Marc Márquez recuperó la primera posición, comenzó a poner tierra de por medio respecto a Acosta y ahí se acabó la carrera, con 'Pecco' Bagnaia cómodo en la tercera plaza.

El español Manuel González (Kalex) sumó su cuarto triunfo de la temporada en Moto2, al dejar hacer a su rival de turno, el checo Filip Salac (Kalex), hasta que pasado el ecuador de la carrera, en la duodécima vuelta, pasó al ataque y se marchó en solitario en pos de la victoria.

Junto a él, en el podio húngaro, acabaron Filip Salac y el australiano Senna Agius (Kalex), que en las vueltas finales tuvo que aguantar la presión del hispano-colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, que tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

No estuvo muy acertado en la salida Izan Guevara (Boscoscuro), el autor de la 'pole position', que vio cómo se le colaba por el interior el checo Filip Salac (Kalex) y poco después también lo hizo el líder del campeonato, Manuel González (Kalex), que supo ganar el interior de la trazada para conseguir la segunda posición.

Además, fue penalizado con una 'vuelta larga' por cruzarse en la salida en la trayectoria de Salac, que lastró su rendimiento durante el resto de la competición para ser sexto, superado por González, Salac, Agius, Alonso y Holgado.

El español Máximo Quiles (KTM) se adjudicó una clara y contundente victoria en la carrera de Moto3 después de dejar marcar el ritmo durante la primera mitad de la prueba a David Almansa (KTM), quien había sido el autor de la 'pole position' en Balaton Park y que se tuvo que conformar con la segunda plaza, por delante de Álvaro Carpe (KTM).

La carrera de Moto3 vio bandera roja en su última vuelta, en la que David Muñoz (KTM), el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM) y el español Brian Uriarte se vieron involucrados en una fuerte caída.

Muñoz intentó evitar que le superasen tanto Álvaro Carpe como Brian Uriarte, pero en su acción tocó por detrás a Carpe y se fue al suelo entre las curvas once y doce, sin que ni Perrone ni Uriarte pudiesen evitar arrollarlo. EFE

(foto)

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