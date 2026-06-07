Marc Márquez está de vuelta y suma su victoria número cien

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), vigente campeón del mundo, ha demostrado que está de vuelta al vencer el Gran Premio de Hungría de MotoGP, en el circuito Balaton Park, con lo que suma su victoria número cien de su carrera deportiva y la primera de la temporada.

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Márquez tuvo la oposición inicial del también español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), que no pudo hacer frente a la superioridad de la Ducati del campeón y tuvo que conformarse con el segundo puesto, con el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) en el tercer peldaño del podio.

El vigente campeón del mundo, que no ganaba desde la carrera de San Marino de 2025, llegó a Hungría a 102 puntos de distancia del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que se cayó en la primera curva de la carrera, y se marcha camino de la República Checa a 72.

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Y eso que Marc Márquez derrapó en el momento de la salida, pero se supo recuperar rápidamente para entrar líder en la curva de final de recta.

En ese punto se fueron por los suelos los italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), y los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

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Martín, trasladado al centro médico tras el percance, fue quien perdió el control de su moto a final de recta, en la frenada, y provocó la caída de todos sus rivales, sin que ninguno de ellos, salvo el italiano Fabio di Giannantonio, en las últimas posiciones, pudieran continuar en carrera.

Ya en la segunda vuelta Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM) aprovechó su oportunidad en la frenada de la curva cinco para superar a Marc Márquez, quien físicamente necesita un mayor tiempo de recuperación, por lo que seguramente optó por contemporizar para reservar energías.

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Y Acosta aprovechó su oportunidad para intentar poner tierra de por medio a ritmo de vuelta rápida de carrera en el cuarto giro, en el que ya contaba con un segundo sobre Marc Márquez y más de dos respecto al tercer clasificado, que era el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Pero Marc Márquez no arrojó la toalla en esas vueltas iniciales y respondió con sendos giros rápidos de carrera en el séptimo, octavo y noveno de los veintiséis a los que estaba prevista la prueba, que le mantenían a menos de un segundo de distancia de su rival.

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Tras el dúo de cabeza, Bagnaia se instaló en una cómoda tercera posición, con un cuarteto perseguidor a más de cuatro segundos y formado por el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4), el italiano Luca Marini (Honda RC 213 V), el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V) y el español Joan Mir (Honda RC 213 V).

Mir tuvo un 'toque' con el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), por el que éste fue penalizado con una 'vuelta larga' de sanción, pero que le hizo perder algo de terreno al español.

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Otro español, Iker Lecuona (Ducati Desmosedici GP26), sustituto del lesionado Alex Márquez, rodaba por entonces en una más que meritoria novena plaza, por detrás del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), pero acercándose ambos al grupo de delante.

Sin perder los nervios pero tampoco la 'tensión' de la carrera, Marc Márquez se fue acercando poco a poco a Acosta, para ponerse nuevamente a su rebufo en el giro trece, después de protagonizar varias vueltas rápidas más de carrera.

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Una más tarde, en la decimocuarta, Marc Márquez adelantó por primera vez a Pedro Acosta, pero éste se la devolvió casi de inmediato en las dos ocasiones que lo intentó, llegándose a tocar carenado contra carenado, pero sin que Márquez desistiera en momento alguno.

En el mismo punto, en la curva nueve en la siguiente vuelta, Marc Márquez lo volvió a intentar y esta vez sí, logró su objetivo.

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Acosta, con neumático blando, y Márquez con neumático intermedio, habían jugado sus bazas y todo favorecía al nueve veces campeón del mundo para lograr su primera victoria de la temporada y la número cien de su carrera deportiva.

Con ellos en el podio acabó 'Pecco' Bagnaia, completando las diez primeras posiciones Ai Ogura, Luca Marini, Diogo Moreira, Iker Lecuona, Jack Miller, Enea Bastianini y Brad Binder. EFE